Los rumores de una supuesta infidelidad de Luciano Castro hacia Griselda Siciliani impactaron al mundo del entretenimiento. En el centro de la polémica aparece el nombre de Sarah Borrell, de 28 años, que reside en Madrid, España.

Según relató la joven en una entrevista con el programa Puro Show, conoció al actor argentino de 50 años en noviembre de 2025, mientras trabajaba como camarera en un café madrileño. Ante la polémica que han causado sus declaraciones, en redes sociales el público se pregunta quién es esta mujer y a qué se dedica; te contamos.

¿Quién es Sarah Borrell, la tercera en discordia entre Luciano Castro y Griselda Siciliani?

Sarah Borrell es una joven actriz y bailarina danesa de 28 años que vive en Madrid, España. Es originaria de Copenhague.

Según relató en una entrevista con el programa Puro Show, Borrell conoció a Castro en noviembre de 2025, mientras trabajaba como mesera en un café madrileño. “Vino a hacer un brunch, charlamos un rato. A la semana volvió, pidió su jugo verde y volvimos a hablar”, contó.

La actriz aseguró que el primer beso ocurrió en ese contexto: “Ese día me miró mucho. Yo no soy tonta, noto cuando un hombre quiere algo más. Él me besó primero”.

Sarah Borrell explicó que no buscaba iniciar una relación sentimental y que incluso le resultó extraño que Luciano Castro no le pidiera su Instagram: “En mi generación siempre pedimos Instagram y él no me lo dio. Eso fue raro”. Pese a ello, aclaró que no le dio demasiada importancia y que no estaba interesada en salir con él en un primer momento.

Pese a que se difundieron los audios de Luciano Castro coqueteando con Sarah Borrell, el actor eligió restarle importancia a la polémica y compartió un video disfrutando de días de descanso junto a Griselda Siciliani, acompañado por el mensaje: “¡Qué días Brasil!”.

¿Quién es Luciano Castro?

Luciano Castro es un actor argentino que nació en 1975. Tiene 50 años. Es reconocido por su participación en exitosas telenovelas como Valientes, Amar después de amar y El buen retiro. Cuenta con más de dos décadas de trayectoria; es considerado uno de los galanes más populares de la televisión nacional argentina.

¿Quién es Griselda Siciliani?

Griselda Siciliani, nació en 1978, es una actriz y cantante argentina con una destacada carrera en teatro, cine y televisión. Tiene actualmente 47 años. Fue parte de producciones como Patito Feo, Farsantes y Educando a Nina. Además, protagoniza la serie de Netflix Envidiosa y participó en la película Bardo del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu.