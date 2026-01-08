El mundo del espectáculo argentino se vio sacudido en los últimos días por los rumores de una presunta infidelidad de Luciano Castro hacia su pareja, la actriz Griselda Siciliani. El escándalo ahora tiene dimensiones globales, pues miles de usuarios de diferentes países comentan esta traición.

La polémica comenzó tras la viralización de unos audios en los que el actor habría conversado con una mujer danesa durante un viaje laboral a Madrid en noviembre pasado. Un aspecto que causó burlas y críticas fue que Castro trataba de hablar con acento español.

Además, este jueves la protagonista de Envidiosa, rompió el silencio y decidió hablar sobre la situación con su novio.

Luciano Castro y Griselda Siciliani enfrentan rumores de infidelidad

Recientemente se difundieron unos audios que supuestamente el actor Luciano Castro habría enviado a una mujer danesa mientras se encontraban en Madrid, España. El argentino, al parecer, buscó insistentemente a esta persona para tener un encuentro sexual después de una de sus funciones de teatro.

Griselda Siciliani, novia del histrión, decidió romper el silencio y hablar públicamente sobre estos rumores de infidelidad. En diálogo con El Trece, expresó: “Es algo que le pasa a otra persona, que es Luciano, yo ya sé quién es, lo conozco hace 20 años. Yo lo elijo así, no elijo a alguien que imagino que va a ser de otra manera”.

Su declaración causó polémica, pues en redes usuarios comentan que la actriz parece estar resignada a aguantar las infidelidades de su pareja.

Sin embargo, la famosa fue contundente al aclarar que su relación no contempla acuerdos de pareja abierta ni poliamor: “No tenemos pareja abierta ni poliamor, si él me viniese a contar ‘che pasó esto con tal persona’, lo mato. Me muero si me cuenta una intimidad, es tu intimidad, hacé vos tu vida”.

Griselda Siciliani también abordó la dificultad de tener relaciones con otras personas siendo figuras públicas: “Lo que pasa es que cuando la intimidad se vuelve pública hay algo de eso que hay que atajar y decir qué me pasa”.

Asimismo, y con algo de contradicción, compartió su visión sobre las relaciones amorosas: “No pienso que una persona que está conmigo no va a tener relaciones con nadie más, no creo en eso. Empatizo con la sensación de que te puede gustar otra persona, hay un carril amoroso y uno erótico”.

Y, sorprendentemente, al final de la entrevista, apareció en la cámara un Luciano Castro bastante sonriente, quien saludó a la cámara sin temor.

¿Qué dijo Sarah Borell, la mujer con quien habría engañado Luciano Castro a Griselda Siciliani?

Por su parte, la joven señalada como protagonista del supuesto vínculo, Sarah Borrell, actriz y bailarina danesa radicada en Madrid, relató que conoció a Luciano Castro mientras trabajaba como camarera en un restaurante.

Según su testimonio en Puro Show, hubo un beso y un acercamiento breve: “Me miró mucho y yo noto cuando un hombre quiere algo más”.

La relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani ha generado polémica desde siempre

Antes de que Luciano Castro y Griselda Siciliani fueran pareja, el actor argentino era pareja de Sabrina Rojas, quien estaba embarazada de él. Usuarios en redes sociales y personalidades del mundo del entretenimiento aseguran que él engañó a la madre de su hijo con la actriz de Envidiosa, pues se enviaban fotos explícitas.