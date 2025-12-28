Nacimiento de trigemelas impacta Argentina

El nacimiento de trigemelas idénticas en el Hospital María Humphreys de Trelew, en la provincia de Chubut, Argentina, se convirtió en un hecho excepcional que rápidamente llamó la atención por su rareza médica y el impacto social que generó.

El parto se llevó a cabo el 25 de diciembre, tras un proceso que requirió planeación minuciosa y coordinación especializada entre los equipos de salud. Autoridades sanitarias informaron que la madre y las tres recién nacidas se encuentran estables y con evolución favorable, resultado de un trabajo médico cuidadosamente ejecutado.

Debido a que se trató de un nacimiento pretérmino, las bebés permanecen bajo observación en el Servicio de Neonatología, donde reciben atención especializada enfocada en su desarrollo nutricional y en el monitoreo constante de su estado de salud.

El procedimiento se desarrolló en un lapso aproximado de una hora. La primera de las trigemelas nació a las 08:49 horas, con un peso de 1.460 kilogramos. La segunda llegó al mundo a las 09:50, con 1.760 kilos, y la tercera nació apenas dos minutos después, a las 09:52, con un peso de 1.690 kilogramos. Tras el alumbramiento, las tres fueron trasladadas de inmediato al área de cuidados neonatales.

Las autoridades destacaron que el nacimiento se realizó de forma ordenada y segura, gracias a la intervención conjunta de los equipos de obstetricia, neonatología y enfermería.

La condición de trigemelas idénticas, considerada de alta complejidad, exigió un seguimiento riguroso y una respuesta médica precisa, que permitió un desenlace positivo dentro de los parámetros previstos para este tipo de casos excepcionales.

