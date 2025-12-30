¿Andy Chango tiene pareja? Esto se sabe de la vida sentimental del cantante argentino

El cantante Andy Chango es un personaje controvertido de la farándula argentina, quien destacó como una figura de culto en el rock. Su nombre real es Andrés Fejerman y nació el 27 de junio de 1970.

A pesar de que Andy Chango no suele hablar de su vida sentimental, sí se sabe que ha compartido relaciones importantes a través de los años, pues incluso tiene una hija, quien lo hizo darse cuenta de lo importante que era ganar dinero de la música para ser un rockstar.

“Yo toda la vida me consideré una y viví como una estrella de rock hasta que de grande y con una hija me di cuenta de que para ser una verdadera estrella de rock tenés que vender discos y llenar lugares que te den dinero para sostener tu vida y sobre todo, la de tu progenie. Ahí tuve una crisis porque en mi nube estaba siempre rodeado de Fito, de Calamaro, grababa discos igual que ellos, tocaba igual que ellos, pero no estaba midiendo que no ganaba guita“, explicó en una entrevista para Infobae.

Fue entonces que se comenzó a desempeñar como un miembro de la farándula, participando en proyectos que no habría imaginado como MasterChef Argentina que le ganó bastante fama por un público que no había tenido en el pasado.

¿Quién es la pareja de Andy Chango?

Hoy en día, no se le conoce una pareja a Andy Chango. Sin embargo, hay que mencionar que los seguidores de MasterChef lo relacionan sentimentalmente con la actriz y bailarina Momi Giardina de 43 años de edad.

Y es que cuando en el show les preguntaron si eran pareja, ellos se congelaron y Momi lo negó, antes de que Andrés replicara “de cocineros, sí” generando risas entre los presentes. “Sí, somos parechef pero no vínculo sexo afectivo”, detalló ella de manera improvisada.

Ante la insistencia, Momi dijo “se me va a armar un quilombo” y Andy fantaseó con la reacción de su familia: “Y a mí.. mi vieja se va a poner re celosa”.

Ya con más seriedad, tanto Andy Chango como Momi Giardina coincidieron en que su sintonía no tiene relación con lo romántico, pues ella señaló que “ay un desorden mental que los une” pero con una amistad.