The Tiger Lillies trae su serenata macabra

LA LEGENDARIA agrupación británica, emblema del death-oompah, The Tiger Lillies, vuelve a la Ciudad de México con disco bajo el brazo, el Serenade from the sewer, que lanzó en diciembre del año pasado. Un álbum que reúne historias de quienes viven al margen de la sociedad.

El reencuentro con sus fans será el próximo sábado 10 de enero a las 21:00 horas en el Centro de Arte y Cultura Circo Volador, donde Martyn Jaques, Adrian Stout y Budi Butenop recorrerán décadas de trayectoria, con temas de su reciente álbum, pero también éxitos como “Heroin”, “Crack of Down” o “Banging in the Nails”.

The Tiger Lillies se ha caracterizado por mezclar el cabaret oscuro, el punk y los elementos operísticos. Además de explorar temas macabros y melancólicos. En sus conciertos son conocidas sus actuaciones llenas de histrionismo, irreverencia y voces verdaderamente prodigiosas.

En esta ocasión, no sólo pisarán el Centro de Arte y Cultura Circo Volador; hoy se presentan en el Café Iguana, en Monterrey, Nuevo León.

UN ÁLBUM DE MARGINADOS. El más reciente material de The Tiger Lillies, Serenade from the Sewer, se inspira en el barrio londinense Soho de los años 80.

“Un tema principal de los cientos de canciones que he escrito son las personas que viven al margen. Cuando me mudé al Soho en los años 80, pasé muchas horas mirando por la ventana. Y observaba a traficantes de drogas, prostitutas, drogadictos y gánsteres. Y aprendí lo que hacían y por qué lo hacían”, explicó el cantante.

Concierto

Cuándo: 10 de enero

Dónde: Centro de Arte y Cultura Circo Volador

Horario: 21:00 horas