Video de Jonas de BBB 26 en momento íntimo se filtra en Internet

El modelo Jonas Sulzbach está en medio de la polémica con su participación en BBB 26, es decir, Big Brother Brasil en su temporada 26, ya que tras entrar al reality show resurgió uno de sus videos íntimos que está causando impacto en todas las redes sociales.

El video se viralizó nuevamente, luego de que el también entrenador personal entrara al programa y actualmente es uno de los personajes más llamativos por su escultural cuerpo, el cual a él no le da pena mostrar, ya que hasta se ha dejado ver casi desnudo secándose saliendo de la piscina.

El video íntimo filtrado de Jonas de BBB 26

En redes sociales se filtró un video íntimo de Jonas de BBB 26, el cual es antiguo pero resurgió y todos lo quieren ver.

Se trata de un video íntimo en el que Jonas está completamente desnudo mostrando sus músculos.

Está sentado frente a la cámara y con una cinta métrica está midiéndose su parte íntima y lo que más llamó la atención de este clip es el tamaño.

En el video Jonas de BBB 26, entre risas, muestra a la cámara cuál fue la medida que resultó tras ponerse la cínta para medirse y muestra que el tamaño es de 22 centímetros y a raíz de este clip fue que al modelo se le apodó en ese momento Jonas 22 cm.

En redes sociales como X y Telegram el video sigue apareciendo completo y sin censura para los fans del modelo y entrenador.

¿Quién es Jonas Sulzbach de BBB 26?

Jonas de BBB 26 es un modelo y entrenador personal, que lleva 17 años de carrera en el modelaje.

Jonas Sulzbach de BBB 26 ı Foto: IG Jonas Sulzbach

Es español de nacimiento, pero es brasileño también, úes ha pasado toda su vida en ese país y es dónde se ha desarrollado profesionalmente, además su signo zodiacal es acuario.

Además es un influencer fitness, ya que tiene más de 3.3 millones de seguidores en Instagram.

Jonas publica videos de ejercicio y participando en carreras, además de que presume sus viajes por el mundo y también su escultural figura.

Es uno de los personajes que más ha dado de qué hablar en esta temporada de Big Brother Brasil en poco tiempo.