¿Quién es Valeria Nicov, la novia de Sean Penn? Su edad y estatura

Sean Penn, de 65 años de edad, se encuentra en una relación con Valeria Nicov, de 30 años. El romance se hizo público en noviembre de 2024, pero aún así sorprendió la reciente imagen del actor y la modelo tomados de la mano mientras caminaban por Santa Mónica, California.

En las fotos, podemos ver a Sean Penn y Valeria Nicov luciendo ropa negra. Asimismo caminan por la calle mientras ella sonríe y él parece estar pensando. Para el público, resaltó que ella parece ser varios centímetros más alta que él y surgieron algunas dudas sobre quién es ella que te respondemos a continuación:

sean penn photographed with his girlfriend valeria nicov recently pic.twitter.com/QGfLTosKkt — 𝓕avs (@favspopculture) January 15, 2026

¿Quién es Valeria Nicov?

La actriz y modelo estudió actuación en la RADA Royal Academy of Dramatic Artsy en el Cours Florent. Como modelo, trabaja con la agencia de modelos francesa Premium Models

Ha participado principalmente en programas franceses como Mike o Don’t Worry About the Kids, así como en películas como L’amour est une fête. También actuó como camarera en Emily en París. La mujer habla francés, inglés, español y ruso. Sus hobbies son la equitación, boxear y practicar yoga.

Nicov tiene 30 años de edad y fue vinculada a Penn por primera vez en septiembre del 2024, cuando Page Six compartió fotos de ambos besándose en las calles de España.

Si bien se desconoce su altura, la mujer parece ser más alta que su novio Sean Penn, por lo que se estima que supera el metro con 73 del histrión americano. Dice IMDb que mide 1.77 m.

Desde entonces, se les ha visto juntos en muchos eventos públicos, incluido el Festival de Cine de Cannes de 2025 y el Festival de Cine Lumière de 2025. Su relación está marcada por la diferencia de edad entre ellos, que al parecer no ha sido impedimento para que sigan juntos a través del tiempo.