Luis Ángel ‘El Flaco’ canta en vivo el tema de Dragon Ball Z, ‘Cha-La Head-Cha-La’ | VIDEO

Luis Ángel ‘El Flaco’ canta en vivo el tema de Dragon Ball Z

Luis Ángel ‘El Flaco’ revivió la infancia de cientos de sus seguidores al interpretar en pleno concierto la canción ‘Cha-La Head-Cha-La’, famosa por ser la canción de apertura del famoso anime Dragon Ball Z, que ya es icónico.

Luis Ángel ‘El Flaco’ canta tema de Dragon Ball Z

A través de sus redes sociales, Luis Ángel ‘El Flaco’ compartió el momento exacto en el que comienza a interpretar ‘Cha-La Head-Cha-La’. “¿Dónde andan los de Dragon Ball Z?“, pregunta antes de ponerse a cantar el tema.

@luisangelelflaco1 Dónde andan los de Dragón Ball Z 🐉 Déjenme sus comentarios quien es chavo ruco como yo jajaja 🤣 ♬ sonido original - Luis Angel "El Flaco"

Los fans de la popular animación que se transmitía todas las tardes por televisión abierta cantaron al unísono como si está versión del tema fuera de lo más normal y el momento no tardó en hacerse viral.

Algunas de las reacciones al momento fueron:

"Goku escuchando la banda“.

“Todo un guerrero sayayin”.

"A me encanta DB, canta la de Ángeles fuimos DB y ya“.

"De nuevo México superando a la IA“.

Letras de Cha-La Head-Cha-La de Dragon Ball Z

El cielo resplandece a mi alrededor (alrededor)

Al volar, destellos brillan en las nubes sin fin

Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul (el cielo azul)

La verdad huye a un golpe de pronto en ti

Como si un volcán hiciera una erupción

Derrite un gran glaciar

Podrás ver de cerca un gran dragón

Cha-la head-cha-la

No importa lo que suceda

Siempre el ánimo mantendré

Cha-la head-cha-la

Vibrante mi corazón siente emoción

Haré una Genkidama

El cielo voy cruzando siempre con valor (con valor)

Miraré inmensos montes que parecen sin fin

Un paraíso oculto descubriré (descubriré)

Con amor, por siempre, yo lo cuidaré

No hay razón para angustiado estar

Porque una sorpresa habrá

Y voy a encontrarla en algún lugar

Cha-la head-cha-la

No importa lo que suceda

Siempre el ánimo mantendré

Cha-la head-cha-la

Vibrante mi corazón siente emoción

Haré una Genkidama

Cha-la head-chala

No pienses nada, solo escucha

Sueños hay en tu corazón

Cha-la head-chala

No importa lo que suceda

Sonreiré el día de ho-ho-ho-ho-hoy