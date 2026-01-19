Luis Ángel ‘El Flaco’ canta en vivo el tema de Dragon Ball Z, ‘Cha-La Head-Cha-La’ | VIDEO

Luis Ángel ‘El Flaco’ revivió la infancia de cientos de sus seguidores al interpretar en pleno concierto la canción ‘Cha-La Head-Cha-La’, famosa por ser la canción de apertura del famoso anime Dragon Ball Z, que ya es icónico.
Luis Ángel ‘El Flaco’ canta tema de Dragon Ball Z
A través de sus redes sociales, Luis Ángel ‘El Flaco’ compartió el momento exacto en el que comienza a interpretar ‘Cha-La Head-Cha-La’. “¿Dónde andan los de Dragon Ball Z?“, pregunta antes de ponerse a cantar el tema.
Los fans de la popular animación que se transmitía todas las tardes por televisión abierta cantaron al unísono como si está versión del tema fuera de lo más normal y el momento no tardó en hacerse viral.
Algunas de las reacciones al momento fueron:
- "Goku escuchando la banda“.
- “Todo un guerrero sayayin”.
- "A me encanta DB, canta la de Ángeles fuimos DB y ya“.
- "De nuevo México superando a la IA“.
Letras de Cha-La Head-Cha-La de Dragon Ball Z
El cielo resplandece a mi alrededor (alrededor)
Al volar, destellos brillan en las nubes sin fin
Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul (el cielo azul)
La verdad huye a un golpe de pronto en ti
Como si un volcán hiciera una erupción
Derrite un gran glaciar
Podrás ver de cerca un gran dragón
Cha-la head-cha-la
No importa lo que suceda
Siempre el ánimo mantendré
Cha-la head-cha-la
Vibrante mi corazón siente emoción
Haré una Genkidama
El cielo voy cruzando siempre con valor (con valor)
Miraré inmensos montes que parecen sin fin
Un paraíso oculto descubriré (descubriré)
Con amor, por siempre, yo lo cuidaré
No hay razón para angustiado estar
Porque una sorpresa habrá
Y voy a encontrarla en algún lugar
Cha-la head-cha-la
No importa lo que suceda
Siempre el ánimo mantendré
Cha-la head-cha-la
Vibrante mi corazón siente emoción
Haré una Genkidama
Cha-la head-chala
No pienses nada, solo escucha
Sueños hay en tu corazón
Cha-la head-chala
No importa lo que suceda
Sonreiré el día de ho-ho-ho-ho-hoy