¿Apostarías por mí? Cómo y dónde votar por las parejas nominadas

El público también tiene voto sobre lo que ocurre en el nuevo reality show de TelevisaUnivisión ¿Apostarías por mí?, pues semana a semana será la audiencia quien defina quiénes se van y cuál pareja ganara la primera temporada del programa.

Tras los primeros días desde el inicio del programa, en redes sociales ya se comienzan a dar nombres de las parejas favoritas de ¿Apostarías por mí? hasta el momento y también aparecieron los primeros nominados, Jim Velásquez y Alina Lozano.

Ahora, te compartimos el paso a paso para que sepas cómo votar por tu pareja favorita y que así no sean los eliminados semana tras semana. Cabe mencionar que las votaciones se abren hasta que sabemos quiénes son las parejas nominadas.

Paso a paso para votar en ¿Apostarías por mí?

Para votar por las parejas del programa, primero que debes considerar es tener descargada la aplicación de ViX, ya que las votaciones serán exclusivamente dentro de dicha plataforma, en dónde también se puede disfrutar del contenido 24/7.

Debes seguir los siguientes pasos:

Instala en tu celular la app de ViX o abre el sitio en tu navegador. Da clic en la pestaña de ‘Apostarías’ que encontrarás en la parte superior de la pantalla y da clic ahí. Cuando se tengan seleccionadas a las parejas nominadas se abrirá un modulo de votación en el que podrás ejercer tu derecho al voto. Por día se te otorgarán hasta 10 votos que podrás dar a una o varias parejas, para así lograr que tus favoritas permanezcan dentro del reality show.

Este reality no solo es de México sino de otras partes de América Latina también, por lo que las votaciones se extienden a Estados Unidos, Puerto Rico, México, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

El calendario por día es el siguiente:

Lunes : Se realiza el Desafío de Parejas con retos para poner a prueba las habilidades.

Martes : Primera apuesta para tomar decisiones en pareja.

Miércoles : Segunda apuesta redefine quién tiene el control en La Villa.

Jueves : Se realiza el Cara a Cara con enfrentamientos entre los rivales.

Viernes : Tentación, donde las parejas deberán aceptar ofrecimientos que ayudarán o afectarán a las estrategias del juego.

Sábado : Día de descanso para las parejas.

Domingo: Se realiza el Duelo de Salvación donde cada pareja nominada revelará sus razones para defender su estancia dentro del reality.

Los ganadores de ¿Apostarías por mí? Llevarán a casa un premio de 300 mil dólares, Lo que equivale a unos 5 millones 278 mil 197 pesos aproximadamente.