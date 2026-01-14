¿Apostarías por mí? Todas las parejas confirmadas del reality

Este 18 de enero se estrena el nuevo reality show 24/7 de Televisa ¿Apostarías por mí?, el cual reunirá a un grupo de parejas que tendrá que convivir entre si y mostrar sus momentos más íntimo ante las cámaras.

En ¿Apostarías por mí?, 12 parejas de celebridades serán expuestas a retos, tentaciones y apuestas, mientras está en juego un jugoso premio de 300 mil dólares. Alan Tatcher y Alejandra Espinoza son los conductores principales del programa.

Las parejas confirmadas de ¿Apostarías por mí?

Una de las grandes incógnitas del reality show es quiénes son las parejas que se arriesgaran a formar parte de este programa que los dejará al desnudo por la señal de Las Estrellas en México y Univisión en Estados Unidos. Las parejas son:

Raúl Molinar ‘El Pelón’ y Laura Elena Carreon

El locutor de radio y su esposa fueron la primera pareja confirmada. La pareja se conoció en 1999 en el trabajo y después de un tiempo comenzaron a salir; ahora tienen dos hijos.

Adrián Di Monte y Nuja Amar

La pareja se casó a finales de 2025 y a pesar de las críticas por las acusaciones de violencia de parte de Sandra Itzel a Di Monte, la relación se ha mantenido estable y fuerte a través del tiempo.

Ale Jaramillo y Beta Mejía

Su historia comenzó cuando Beta invitó a Ale a grabar una rutina de crossfit. En aquel momento, ella aún no estaba lista para abrir su corazón, pero él no se dio por vencido. Fue con el tiempo que la conductora de Siéntese que Pueda cayó en los encantos del deportista.

Franco Tradardi y Breh

Ella estudió Nutrición en China, es emprendedora y experta en marketing digital. Hace dos años estuvo a punto de casarse, pero esa ruptura le enseñó a soltar. Ambos se conocieron en el reality de TelevisaUnivision, El Conquistador y poco a poco la atracción entre ellos creció hasta volverse irresistible.

Jim Velázquez y Alina Lozano

Una pareja que encontró el amor a pesar de su diferencia de edad. Su relación comenzó cuando ella era su maestra de actuación y él su representante, evolucionando de amistad a romance y a una relación que genera contenido en redes sociales, superando críticas y crisis, incluyendo un distanciamiento temporal y reconciliaciones.

Gigi Ojeda y David Leal

La pareja comparte la pasión por la música y trabajan juntos como cantantes de música urbana en su proyecto musical “Domino Saints”, con el que han logrado conquistar muchos de sus sueños en común. Aunque también pelean por sus personalidades fuertes, destaca su visión como equipo sobre los problemas.

Tiby Camacho y José Medina

Los originarios de República Dominicana se conocieron en su infancia y, dos décadas después, el destino los volvió a reunir. Ella es una de las creadoras de contenido más destacadas de su país, mientras que él es entrenador deportivo y wellness coach.

René Strickelr y Rubí Cardozo

El actor argentino y la coach nutricional han demostrado a través del tiempo ser una pareja sólida y madura con más de 15 años juntos, a pesar de su diferencia de edad, ya que ella es 18 años menor que él.

Lorenzo Méndez y Claudia Galván

Sin duda una relación polémica con una historia jugosa. Lorenzo y Claudia se divorciaron y tras varias peleas públicas, se volvieron a reunir y viven su amor desde una nueva perspectiva, dejando ver que cuando hay amor, el pasado es lo de menos.

Salvador Zerboni y Marcela Ruiz

Una de las parejas que más llamaron la atención para el programa son la confirmada por Salvador y Marcela, pues muchos los consideran su pareja favorita, sin mencionar que el actor tiene bastante experiencia en programas de telerrealidad, lo que los convierte en fuertes competidores.

Laysha y El Malito

La pareja ha mostrado tener una relación bastante divertida, donde no tienen miedo de tomarse el pelo, destacando así su humor pero también el cariño que hay entre ellos. ¿Será que el programa los lleva a otra fase de su romance con las tentaciones que deberán enfrentar?