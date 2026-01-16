¿Apostarías por mí? Dónde ver y a qué hora se estrena el reality show de parejas

¿Apostarías por mí? es el nuevo reality show 24/7 que promete conquistar a la televisión mexicano, después de éxitos como La Granja VIP y La Casa de los Famosos México que consiguieron generar todo un fenómeno popular.

Ahora, en ¿Apostarías por mí? se aislarán a 12 parejas de celebridades que serán expuestas a tentaciones, retos y apuestas, mientras que permanecen bajo la observación constante del público. El premio en esta ocasión son 300 mil dólares y los conductores serán Alan Tacher y Alejandra Espinoza.

Dónde ver y horario de estreno de ¿Apostarías por mí?

El programa de TelevisaUnivisión se estrena este domingo 18 de enero y se podrá ver a través de diferentes canales. Por un lado, su casa principal con el 24/7 será ViX, servicio de streaming al que se puede acceder de manera ilimitada con una membresía.

Las galas serán transmitidas a las 20:00 horas por el canal de Las Estrellas o a las 9P/8C en Univisión para el público estadounidense, por lo que hay varias alternativas para no perderte del programa de telerrealidad.

Las parejas confirmadas para el programa son:

Raúl Molinar ‘El Pelón’ y Laura Elena Carreon Adrián Di Monte y Nuja Amar Ale Jaramillo y Beta Mejía Franco Tradardi y Breh Jim Velázquez y Alina Lozano Gigi Ojeda y David Leal Tiby Camacho y José Medina René Strickelr y Rubí Cardozo Lorenzo Méndez y Claudia Galván Salvador Zerboni y Marcela Ruiz Laysha y El Malito Brenda y Mario Bezares

Alejandra Espinoza y Alan Tacher presentan los shows en vivo de lunes a viernes y las emisiones dominicales en Univision, UNIMÁS, Las Estrellas y ViX. Por otro lado, los conductores de pregala y post gala serán Arana Lemus y Lambda García. Los analistas serán Lupillo Rivera, Cecilia Galliano y Jorge Lozano H.