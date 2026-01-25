Antes de Chalino Sánchez, ¿Quién cantó ‘Las nieves de enero’?

Rosalino Sánchez Félix, mejor conocido como Chalino Sánchez, fue uno de los grandes cantantes y compositores mexicanos, quien se especializó en los géneros del corrido, la canción ranchera y el género regional mexicano.
Si bien su talento musical hizo que Chalino Sánchez fuera apodado el Rey del Corrido, hay una de sus icónicas canciones que no fue compuesta con él, contrario a lo que se podría creer sobre el tema musical: Se trata de ‘Las Nieves de Enero’.
¿Quién canta originalmente ‘Las Nieves de Enero?
La canción ‘Las Nieves de Enero’ es una canción compuesta por el actor Mario Molina Montes en 1952. aunque fue el Rey del Corrido quien lo hizo famoso de manera mundial en los años 90’s.
La primera grabación profesional y la interpretación original para radio corrió a cargo de Miguel Aceves Mejía ‘El Rey del Falsete’ en 1954, por lo que se considera que esta es la primera interpretación.
Letra de ‘Las Nieves de Enero’
Se ha llegado el momento
Chatita del alma
De hablar sin mentiras
Esperé mucho tiempo
Pa’ ver si cambiabas
Y tú ni me miras
Al principio dijiste
Que ya que vinieran
Las nieves de enero
Ir a ver a la virgen
Y luego casarnos
Sería lo primero
Ya se fueron las nieves de enero
Y llegaron las flores de mayo
Ya lo ves, me he aguantado a lo macho
Y mi amargo dolor me lo callo
Ya se fueron las flores
Y llegó el invierno
Y tú ni me miras
Es por eso te digo
Se llegó el momento
De hablar sin mentiras
Al principio dijiste
Que ya que vinieran
Las nieves de enero
Ir a ver a la virgen
Y luego casarnos
Sería lo primero
No soporto ya más tus mentiras
Esta espera me está destrozando
Al mirar que han pasado los años
Y no pienso morirme esperando
Ya se fueron las nieves de enero
Ya llegaron las flores de mayo
Ya lo ves, me he aguantado a lo macho
Y mi amargo dolor me lo callo