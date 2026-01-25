Antes de Chalino Sánchez, ¿Quién cantó ‘Las nieves de enero’?

Rosalino Sánchez Félix, mejor conocido como Chalino Sánchez, fue uno de los grandes cantantes y compositores mexicanos, quien se especializó en los géneros del corrido, la canción ranchera y el género regional mexicano.

Si bien su talento musical hizo que Chalino Sánchez fuera apodado el Rey del Corrido, hay una de sus icónicas canciones que no fue compuesta con él, contrario a lo que se podría creer sobre el tema musical: Se trata de ‘Las Nieves de Enero’.

Chalino Sánchez muy contento porque ya llegaron las nieves de Enero. pic.twitter.com/VbD0ZzpBNC — El Ranchero Loco ® (@EIRancheroLoco) January 17, 2024

¿Quién canta originalmente ‘Las Nieves de Enero?

La canción ‘Las Nieves de Enero’ es una canción compuesta por el actor Mario Molina Montes en 1952. aunque fue el Rey del Corrido quien lo hizo famoso de manera mundial en los años 90’s.

La primera grabación profesional y la interpretación original para radio corrió a cargo de Miguel Aceves Mejía ‘El Rey del Falsete’ en 1954, por lo que se considera que esta es la primera interpretación.

Letra de ‘Las Nieves de Enero’

Se ha llegado el momento

Chatita del alma

De hablar sin mentiras

Esperé mucho tiempo

Pa’ ver si cambiabas

Y tú ni me miras

Al principio dijiste

Que ya que vinieran

Las nieves de enero

Ir a ver a la virgen

Y luego casarnos

Sería lo primero

Ya se fueron las nieves de enero

Y llegaron las flores de mayo

Ya lo ves, me he aguantado a lo macho

Y mi amargo dolor me lo callo

Ya se fueron las flores

Y llegó el invierno

Y tú ni me miras

Es por eso te digo

Se llegó el momento

De hablar sin mentiras

Al principio dijiste

Que ya que vinieran

Las nieves de enero

Ir a ver a la virgen

Y luego casarnos

Sería lo primero

No soporto ya más tus mentiras

Esta espera me está destrozando

Al mirar que han pasado los años

Y no pienso morirme esperando

Ya se fueron las nieves de enero

Ya llegaron las flores de mayo

Ya lo ves, me he aguantado a lo macho

Y mi amargo dolor me lo callo