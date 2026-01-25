Elizabeth Smart protagonizó un secuestro que marcó su vida con solo 14 de edad el 5 de junio del 2002. La joven estuvo cautiva durante aproximadamente nueve meses antes de ser encontrada.

El pasado 21 de enero, Netflix estrenó el documental Kidnapped: Elizabeth Smart en el que dan detalles sobre la experiencia y supervivencia de la mujer hace más de 20 años. La historia género curiosidad sobre los detalles de lo ocurrido y aquí te contamos más sobre sus captores.

¿Quién secuestró a Elizabeth Smart?

La niña fue secuestrada por Brian David Mitchell en su casa en el barrio de Federal Heights de Salt Lake City, Utah. El sujeto junto a su esposa, Wanda Barzee, mantuvieron captiva a la adolescente a las afueras de la localidad y después en el condado de San Diego, California.

La niña fue abducida después de ser amenazada con un cuchillo mientras que su hermana menor, Mary Katherine, fingía está dormida. El hombre decía ser un predicado religioso y mantuvo a Elizabeth dentro de una cabaña en el bosque donde la violó en repetidas ocasiones.

En algunas ocasiones llegó a acompañar a sus captores en público, vestida toda de blanco. Para sorpresa de muchos, nadie la reconoció en aquellas salidas.

Brian David Mitchell nació en 1953 y su familia pertenecía a la Iglesia de Cristo de los Últimos Días. Su padre era un trabajador social y su mamá, una maestra; sin embargo, tuvo una educación que lo expuso a situaciones a temprana edad como quedar solo lejos de su casa y tener que volver por su cuenta.

A los 19 años, se casó con una niña de 16 años y tuvo dos hijas con ella. Tras su divorcio, el hombre entró a una comunidad de Haré Krishna. Estuvo casado una vez más y en el día de su divorcio, se casó con su compañera del crimen, Wanda Barzee.