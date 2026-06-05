¿No es de Julieta Venegas? Esta es la versión original de ‘La Niña Futbolista’ con letra

La canción ‘La niña futbolista’ de Julieta Venegas se ha convertido en el centro de una fuerte polémica en redes sociales, pues a millones de personas no les gustó esta canción feminista sobre como las mujeres también pueden jugar fútbol rumbo al Mundial 2026.

La artista explicó que muchas personas no comprendieron el mensaje detrás de la canción, pues aunque para muchos no tenga sentido o sea una exageración, es una realidad para miles de mujeres el no poder realizar ciertas actividades que no se consideran femeninas.

La controversia alcanzó un punto en el que Julieta Venegas prefirió desactivar los comentarios en el video oficial de YouTube, ante la ola de críticas que recibió. Sin embargo, cabe mencionar que este no es un tema original de la compositora mexicana.

¿Cuál es la versión original de La Niña Futbolista?

La canción original de La Niña Futbolista fue creada por una banda de rock para niños llamada Los Patita de Perro y el tema está pensado como una manera de destacar los derechos de los niños, en este caso, por el derecho al libre desarrollo y la no discriminación.

La canción es la historia de una pequeña niña a la que le dicen que no puede jugar fútbol por ser mujer, pero ella decide insistir y entonces, demuestra que es muy hábil con el balón y les da una lección a quienes dijeron que no debería jugar a la pelota.

Letra de ‘La Niña Futbolista’

Hace tiempo en la ciudad

Vi una niña especial

Apasionada por el juego del fútbol

Dando patadas a un balón

Sin embargo sus papás

Piensan como los demás

Que a las muñecas ella tiene que jugar

Para aprender a ser mamá

Le gusta cantar, le gusta brincar

Y jugar fútbol es muy normal

Y se fue a inscribir a la selección

Pero le dijeron que estaba mal

Que una niña no puede jugar fútbol

Eso dicen los niños del salón

Pero cómo carambas, no puede ser

Tienen miedo a jugar con una mujer

Y una tarde en que jugó

Fue metiendo un super gol

La defensiva del contrario se llevó

Y el portero hasta lloró

Desde entonces, como ven

Ya ha metido más de cien

Muchos equipos ya la quieren contratar

Y hasta la quieren sus papás

Le gusta cantar, le gusta brincar

Y jugar fútbol es muy normal

Y se fue a inscribir a la selección

Y le dijeron que estaba bien

Que una niña sí puede jugar fútbol

Eso dicen los niños del salón

Pero cómo carambas, no puede ser

Todos quieren jugar con una mujer

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