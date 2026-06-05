¿No es de Julieta Venegas? Esta es la versión original de ‘La Niña Futbolista’ con letra

La canción ‘La niña futbolista’ de Julieta Venegas se ha convertido en el centro de una fuerte polémica en redes sociales, pues a millones de personas no les gustó esta canción feminista sobre como las mujeres también pueden jugar fútbol rumbo al Mundial 2026.
La artista explicó que muchas personas no comprendieron el mensaje detrás de la canción, pues aunque para muchos no tenga sentido o sea una exageración, es una realidad para miles de mujeres el no poder realizar ciertas actividades que no se consideran femeninas.
La controversia alcanzó un punto en el que Julieta Venegas prefirió desactivar los comentarios en el video oficial de YouTube, ante la ola de críticas que recibió. Sin embargo, cabe mencionar que este no es un tema original de la compositora mexicana.
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¿Cuál es la versión original de La Niña Futbolista?
La canción original de La Niña Futbolista fue creada por una banda de rock para niños llamada Los Patita de Perro y el tema está pensado como una manera de destacar los derechos de los niños, en este caso, por el derecho al libre desarrollo y la no discriminación.
La canción es la historia de una pequeña niña a la que le dicen que no puede jugar fútbol por ser mujer, pero ella decide insistir y entonces, demuestra que es muy hábil con el balón y les da una lección a quienes dijeron que no debería jugar a la pelota.
Letra de ‘La Niña Futbolista’
Hace tiempo en la ciudad
Vi una niña especial
Apasionada por el juego del fútbol
Dando patadas a un balón
Sin embargo sus papás
Piensan como los demás
Que a las muñecas ella tiene que jugar
Para aprender a ser mamá
Le gusta cantar, le gusta brincar
Y jugar fútbol es muy normal
Y se fue a inscribir a la selección
Pero le dijeron que estaba mal
Que una niña no puede jugar fútbol
Eso dicen los niños del salón
Pero cómo carambas, no puede ser
Tienen miedo a jugar con una mujer
Y una tarde en que jugó
Fue metiendo un super gol
La defensiva del contrario se llevó
Y el portero hasta lloró
Desde entonces, como ven
Ya ha metido más de cien
Muchos equipos ya la quieren contratar
Y hasta la quieren sus papás
Le gusta cantar, le gusta brincar
Y jugar fútbol es muy normal
Y se fue a inscribir a la selección
Y le dijeron que estaba bien
Que una niña sí puede jugar fútbol
Eso dicen los niños del salón
Pero cómo carambas, no puede ser
Todos quieren jugar con una mujer
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