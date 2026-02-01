Así hallaron el cuerpo de Ángel Montoya tras lanzarse al río Cauca por reto viral | VIDEO

El influencer Ángel Montoya murió de una manera muy trágica, pues el joven se lanzó a un río como parte de un reto viral, sin embargo, pasaron días hasta que pudieron encontrar su cuerpo.

Todo sucedió el pasado 27 de enero, cuando el influencer asistió a un puente vehicular del río Cauca.

En la grabación se observa que Ángel Montoya viste una camiseta blanca y unos pantalones negros, el joven comienza a saltar la valla de seguridad y se coloca del otro lado del puente y empieza a narrar que va a saltar y de repente se suelta para caer al agua.

“Estamos aquí, estamos aquí en Amazona y Perú y nos vamos a tirar, mi hermano. Hasta la vista”, fueron las últimas palabras de Ángel antes de tirarse del puente al río.

En la grabación el influencer se tiró de espaldas hacia el río y tardó unos segundos en salir a la superficie. Ángel Montoya intentó nadar, pero uno de sus brazos ya no salió a la superficie y parece que tuvo problemas para mantenerse a flote.

#ATENCIÓN 🚨🚨🚨 Joven llamado Ángel Montoya está desaparecido tras lanzarse al río Cauca en la vía Tuluá–Riofrío V. Cauca). El momento quedó en video y, segundos después, desapareció entre las aguas. Autoridades y familiares realizan la búsqueda y piden apoyo. Info: 316 248 7107 pic.twitter.com/Qtztpsm3dY — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) January 29, 2026

De repente, el hombre se alejó cada vez más y en el video se escucha a su acompañante decirle: “Te va a llevar la corriente” y desapareció de la vista.

Tras haber desaparecido las autoridades de Colombia empezaron una búsqueda del influencer. Sin embargo, éste se retrasó por el mal clima.

Así hallaron el cuerpo de Ángel Montoya

Después de varios días de búsqueda, el pasado 30 de enero las autoridades encontraron el cuerpo de Ángel Montoya.

En las imágenes difundidas en las redes sociales se observa que el cuerpo de Ángel Montoya fue hallado en los alrededores del río Cauca, los elementos de rescate se llevaron los restos del creador de contenido.

Ángel Montoya, 30 años, murió tras saltar al río Cauca el 27 de enero; su cuerpo fue hallado el 30. Un reto viral con costo real: la vida. ¿Qué medidas urgentes deben tomarse para evitarlo? #Seguridad #NoticiasColombia #noticias pic.twitter.com/eaf9czCD6m — desopinion.com (@Desopinioncom) January 31, 2026

Francisco Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo del Cauca, confirmó el hallazgo y la muerte de Ángel, además de que hizo un llamado a la población a evitar conductas de riesgo, además de que en Colombia es temporada de lluvias.

¿Quién era Ángel Montoya?

Ángel Montoya era un influencer, quien tenía 30 años de edad.

Ángel fue víctima de las redes sociales, ya que perdió la vida por un reto viral que quería cumplir. Esta no es la primera vez que una persona muere a causa de un reto viral, las autoridades de varios países han emitido alertas para evitar caer en estas prácticas que ponen en riesgo la vida.