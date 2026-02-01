Mona y Geros hacen lujosa revelación de género viral | VIDEO

Mona y Geros sorprendieron a sus seguidores al dar a conocer que estaban en la espera de su primer hijo, a pesar de todos los altibajos que han vivido en su relación y que los ha llevado a terminar en más de una ocasión.

La lujosa revelación de género de Mona y Geros

Ahora, meses después de dar a conocer la próxima llegada de su bebé, Mona y Geros tiraron la casa por la ventana para su revelación de género, un evento lujoso que no pasó desapercibido, pues la famosa publicó en su página de Facebook como vivió el evento.

La pareja decidió sorprender a sus seguidores al mostrar durante una transmisión en vivo cómo fue el evento en el que celebraron la futura llegada del bebé en común, así como el género que tendrá el mismo.

En redes sociales, circula el video del momento donde se reveló el género. La pareja aparecía frente a una enorme decoración que decía “boy girl-niño niña-” con un signo de interrogación en medio y globos en color rosa y azul.

Ambos se tomaban de la mano mientras esperaban la gran revelación, que ocurrió cuando saltaron los fuegos artificiales y después una serie de bengalas en la parte de atrás que pintaron el cielo de color azul fuerte.

La pareja se abrazó con cariño al revelarse la noticia de que tendrían un hijo varón. por otro lado, seguidores de la pareja señalaron:

“El cielo les dio la respuesta primero”.

“Se siente tan real y tan bonito cuando un hijo es tan deseado, ojalá Dios me dé la dicha de ser madre algún día”.

“Ella lo soñó y Dios hizo su voluntad”.

“Hasta lloré con Mona, qué emoción, ese bebé es muy deseado, qué afortunado”.

“Dios le mandó al hombrecito que la amará por siempre”.

“Lloro, qué emoción. Dios se hizo presente en un bebé, amén”.

Además del momento, el evento contó con diversos detalles que Mona hizo públicos, ya que se llevó a cabo en el una granja con gran espacio para montar una carpa, instalar las mesas de los invitados, las zonas de postres y comida, así como los espacios para fotos.

“Ya estoy aquí en la granja, les voy a estar grabando aquí todos los adornos, ahorita está todavía solo, van varias personitas que empiezan a llegar y les voy a mostrar. Por ejemplo, allá atrás están los de las barras de los snacks”, mencionó al mostrar los detalles con emoción.