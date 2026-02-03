Gaby Platas denuncia acoso de su expareja, Paco de la O: ‘Hubo amenazas de muerte’ | VIDEO

La conductora Gaby Platas dio a conocer que ha recibido mensajes hostigantes de carácter romántico de Paco de la O, quien es su expareja y advirtió que si la conducta persiste, no dudará en tomar medidas legales.

La artista expresó que aunque ya no siente miedo en la actualidad, su relación con Paco de la O estuvo marcada por dicho sentimiento, ya que sufrió amenazas de muerte y agresiones físicas. Por ello, Gaby Platas lamenta no haber recurrido antes a una denuncia formal.

Gaby Platas acusa a Paco de la O de acoso

Fue en una entrevista con Ventaneando que Platas contó que aunque bloqueó cualquier canal de contacto existente, Paco ha vuelto a escribirle a través de un número desconocido días atrás.

Aunque su pareja actual respondió algunos mensajes con la intención de mantener a raya a su ex, el actor insistió en comunicarse con ella, por lo que la conductora prefirió bloquearlo nuevamente y considerar acciones legales si llega a repetirse la situación.

“Si esta persona me vuelve a contactar, se me vuelve a acercar, o lo que sea, o sigue en su fantasía de hablar conmigo, sí voy a proceder legalmente, sí voy a poner una denuncia”, sentenció de manera contundente.

#GabyPlatas se estremece al relatar la violencia física y verbal junto a #PacodelaO que incluso la llevó al hospital. 🏥 💔#Ventaneando por #AztecaUNO 📺 pic.twitter.com/LRkNgc9YdQ — Ventaneando (@VentaneandoUno) February 2, 2026

Además, recordó las agresiones y amenazas que ocurrieron durante su relación y al final de la misma, que llegó a su fin hace ocho años. “Sí me golpeó, hubo amenazas de muerte, ya pasaron ocho años de esto, y ya estoy muy protegida, muy blindada por todos lados. Hoy no tengo miedo; en su momento no puse ninguna denuncia ni restricción, hoy te puedo decir que me arrepiento”, manifestó ella.

También recordó un episodio en el que se vio forzada a dejar su hogar por la advertencia de que De la O se dirigía a ella para atentar contra su vida: “Desde antes de ese momento, sí pensé que la única forma de que yo salga de esta relación va a ser muerta, o sea, me voy a tener que quedar aquí o morirme”, dijo.

Hasta ahora, se mantiene la tensión entre Paco de la O y Gaby Platas, quienes han realizado declaraciones fuertes contra el otro sobre el romance que duró 10 años.