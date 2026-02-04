Pedro Cadahía: ¿Quiénes eran los papás y hermanos del novio de Manuela Ochoa?

Manuela Ochoa ha regresado a redes sociales a más de un mes de la muerte de su novio y prometido, Pedro Cadahía. El fallecimiento del joven generó sorpresa en diciembre del 2025, pues la creadora de contenido admitió que se trató de un deceso inesperado.

Hasta el momento, es poco lo que se sabe sobre la muerte de Pedro Cadahía, más allá de que acababa de viajar con su novia Manuela Ochoa a México y se comprometió con ella frente a la Virgen de Guadalupe el 8 de diciembre, para fallecer el día 12 del mismo mes.

“Te veo en el cielo, te voy a echar de menos”, escribió la creadora de contenido en una publicación del 21 de diciembre en donde aparece junto a su novio y añadió “mi ángel de la guardia”, así como una larga carta sobre la muerte del joven, en la cual sin embargo evita los detalles.

¿Quiénes eran la familia de Pedro Cadahía?

Si bien al joven se le veía con su novia de manera constante, sabemos que trabajaba como analista sénior de fusiones y adquisiciones en Forvis Mazars, donde era valorado tanto por su capacidad técnica como por su calidad humana. Los colegas lo definieron como una persona “extraordinaria” destacando su habilidad en el trabajo. En un comunicado de la empresa, remarcaron “su alegría, su bondad, su humildad y su autenticidad”.

“Era un tipo excelente, digno hijo de sus padres, que son dos fuera de serie", decía un comentario como respuesta al mensaje de la empresa. Más allá de ello, se desconocen los nombres o identidades de los padres del joven.

Pedro se manejaba de manera privada, al contrario de su novia, ya que su cuenta de Instagram es privada con casi el mismo número de seguidores que de seguidos, lo que indica que el perfil estaba limitado a las personas que conocía.

El resto de su familia también tiene un perfil privado, por lo que en redes sociales no se sabe mucho más de ellos. Esto deja ver el interés de su círculo cercano de llevar una vida tranquila y discreta.

Por este motivo. no resulta extraño que no se conociera demasiada información sobre la vida privada o la familia del novio de Manuela Ochoa, quien buscaba llevar una vid tranquila y disfrutar con sus seres queridos antes de su inesperada muerte.