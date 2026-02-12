Adiós a James Van Der Beek, ícono juvenil

El mundo del entretenimiento está de luto tras la confirmación de la muerte del actor estadounidense James Van Der Beek, quien alcanzó la fama mundial por su papel como Dawson Leery en Dawson’s Creek. El intérprete falleció ayer a los 48 años, tras una prolongada batalla contra un cáncer colorrectal en etapa avanzada, confirmó su familia en un comunicado difundido en redes sociales.

La esposa de Van Der Beek, Kimberly Van Der Beek, fue la encargada de anunciar la noticia a través de la cuenta oficial de Instagram, donde detalló que su esposo murió “pacíficamente ayer” y enfrentó sus últimos días “con valentía, fe y gracia”. La familia pidió respeto y privacidad para atravesar este difícil momento de duelo profundo.

El dato: AMIGOS del actor

iniciaron una

campaña de recaudación en el sitio GoFundMe.

Van Der Beek fue diagnosticado con cáncer colorrectal en 2023, aunque no se hizo público hasta 2024, cuando él mismo decidió compartir partes de su experiencia con sus seguidores. Desde entonces, el actor mantuvo un perfil más reservado, enfocándose en su tratamiento y en pasar tiempo con su esposa y sus seis hijos.

TE RECOMENDAMOS: En esperado regreso The Hives deleita a sus fans en el Teatro Metropólitan

La enfermedad, una de las variantes de cáncer más agresivas y con incidencia en adultos jóvenes, sorprendió al propio actor, quien reconoció que no había presentado síntomas alarmantes hasta que fue demasiado tarde. “Estaba sano… no tenía ni idea de que tenía cáncer en fase 3”, contó en entrevistas antes de su fallecimiento.

Van Der Beek, originario de Cheshire, Connecticut, se convirtió en un rostro familiar para millones de espectadores alrededor del mundo cuando la serie Dawson’s Creek se volvió un fenómeno televisivo a finales de los años 90 y principios de los 2000. La serie, que exploraba conflictos adolescentes con una sensibilidad inédita para su época, lo catapultó al estrellato y lo marcó como uno de los actores más recordados de su generación.

Además de su papel emblemático, Van Der Beek participó en diversas películas y series como Varsity Blues, How I Met Your Mother y Don’t Trust the B— in Apartment 23, demostrando una versatilidad que trascendió su imagen juvenil. A lo largo de su carrera también exploró papeles que jugaron con su propia fama, incluyendo parodias de su personaje en proyectos cómicos.

La noticia de su muerte detonó una ola de reacciones en plataformas digitales, donde compañeros de reparto, amigos y figuras de la industria expresaron su dolor y homenajes públicos: Sarah Michelle Gellar escribió en los comentarios del anuncio oficial: “F–k Cancer… Tan triste por ti y tu hermosa familia.”

Por su parte, Jennifer Garner lo calificó como “uno de los buenos”, resaltando su calidez humana y cercanía profesional.

La respuesta de los fanáticos también fue inmediata. Cientos de mensajes inundaron las publicaciones oficiales con recuerdos, agradecimientos y expresiones de tristeza por la partida de un actor que marcó la infancia y juventud de varias generaciones. Con innumerables memes, referencias y escenas icónicas compartidas, el hashtag #RIPJamesVanDerBeek comenzó a circular con fuerza en redes.

Además, figuras del entretenimiento se unieron al clamor contra el cáncer, destacando la importancia de la detección temprana y la concienciación. Muchos recordaron las palabras que Van Der Beek mismo compartió en entrevistas recientes, donde hablaba de su proceso de “amor propio” y de enfrentar la enfermedad con fortaleza, a pesar de las dificultades.

Más allá de su actuación en pantalla, su legado incluye su apertura sobre salud y la promoción de chequeos preventivos —un mensaje que resonará más allá de la tristeza de su partida—; así como el impacto emocional.