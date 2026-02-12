Lucy Moya confirma video filtrado y lanza amenaza

La conductora Lucy Moya fue víctima de una filtración de un video íntimo el cual circula en las redes sociales y que está causando polémica entre los usuarios de Internet.

Lucy, quien es una de las presentadoras de la televisión dominicana más famosas, ofreció una entrevista a un podcast para hablar sobre la situación que está pasando.

A lo que ella rompió el silencio y aseguró que el video era real y dio una explicación detrás de este clip que se está viralizando en la web.

Lucy Moya confirma que el video filtrado es real

Lucy Moya señaló que el video filtrado en el que ella aparece sí es verídico y aseguró que este clip lo grabó ella hace tiempo con quien fuera su pareja estable.

Mencionó que tenían tres años de relación y ante la confianza que había por tener un vinculo serio fue que grabaron ese video.

La conductora señaló que la persona que filtró el video era su prometido y que estaban haciendo sus planes de boda.

Sin embargo, el sujeto con el que estuvo y que era su pareja fue quien de mala fe subió el material íntimo. La presentadora de televisión lamentó la situación pues aseguró que se está afectando su vida y su reputación.

“No puedo negarlo, soy yo... teníamos un noviazgo, esa persona ha filtrado ese video”, contó Lucy Moya en el programa de Kapicua Radio Show.

Lucy Moya procederá legalmente por filtración de su video íntimo

La conductora de televisión informó en el programa que el caso ya lo tienen sus abogados y que va a proceder legalmente contra su expareja por filtrar el material íntimo sin su consentimiento.

Los presentadores del podcast en donde Lucy Moya dio esas declaraciones aseguraron que están con ella y la respaldan, además amenazaron con dar con la IP de quienes estén difundieron el clip en otras redes sociales.

¿Quién es Lucy Moya?

Lucy Moya es una famosa conductora de televisión en República Dominica, comenzó en el medio cuando ella tenía 18 años en el programa Con Lucy Moya, después de formarse en locución bajo la guía de Juan Nova Ramírez.

Posteriormente, participó en espacios populares de la televisión del país caribeño como A Full con Money y Alta Gama, donde resaltó por su estilo directo y polémico en debates de la farándula.

Con el paso del tiempo, Moya se ha mantenido activa en la televisión y en plataformas digitales.