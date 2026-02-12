Muere Christina, hija de Max Calavera, ¿qué le pasó?

Christina Cavalera, hija del legendario músico Max Cavalera y de la mánager Gloria Cavalera, falleció, se dio a conocer ayer.

La mujer no sólo fue parte de una de las familias más influyentes del metal extremo, sino que también dejó su propia huella como mánager de giras de Soulfly durante más de dos décadas. Además, es recordada por ser la diseñadora de la icónica camiseta “Third World Posse” de la banda brasileña Sepultura.

Amigos y familiares de la familia Calavera han expresado su pesar ante el fallecimiento de Christina. Sin embargo, aún hay incógnitas en torno a su muerte.

Muere Christina, hija de Max Cavalera de Sepultura

Christina Cavalera dedicó gran parte de su vida al metal, el punk y el rock. Desde 1997 hasta 2021 trabajó como asistente personal y mánager de giras de Soulfly, acompañando a la banda en recorridos por todos los continentes. Su labor la llevó desde pequeños escenarios del circuito underground hasta estadios y arenas internacionales.

Además de su papel logístico y administrativo, Christina también aportó creatividad, pues fue la diseñadora de la icónica camiseta “Third World Posse” de Sepultura, una de las más vendidas en la historia de la banda brasileña. Del mismo modo, con su trabajo rompió barreras en una industria tradicionalmente dominada por hombres, convirtiéndose en inspiración para muchas mujeres que posteriormente encontraron en ella un modelo a seguir.

La familia Cavalera destacó su espíritu feroz, su sonrisa luminosa y su pasión incomparable por la vida. Su legado trasciende lo musical, pues representa determinación y resiliencia en un entorno exigente.

¿Qué le pasó a Christina?

Christina Calavera falleció tras una larga batalla contra una enfermedad, según confirmó la familia en un comunicado difundido en redes sociales. Aunque no se especificaron detalles médicos, se subrayó que finalmente encontró la paz.

Sus padres añadieron que la mánager se reunirá con sus hijos Adam y Moses, así como con su hermano Dana, quienes también fallecieron. Max y Gloria Cavalera también pidieron respeto por su privacidad en este proceso de duelo.

“Con gran tristeza y pesar corazón Max y Gloria y toda la familia Cavalera anuncian el fallecimiento de su amada hija, hermana, y madre Christina”, se lee en la publicación de Instagram.

Por su parte, la comunidad del metal internacional se unió en condolencias y tributos. Músicos, técnicos y seguidores recordaron la fortaleza de Christina Calavera y su papel fundamental en mantener vivo el legado de Soulfly y Sepultura.

Además, usuarios de redes sociales la reconocen como pionera, pues incursionó en una industria normalmente dominada por hombres.