The Hives deleita a sus fans en el Teatro Metropólitan

LA NOCHE de ayer marcó el esperado regreso a tierras mexicanas de The Hives, cuya popularidad se notó con un Teatro Metropólitan que estaba casi lleno. La banda hizo escala en el recinto para ofrecer un concierto en solitario antes de abrir las presentaciones de My Chemical Romance el próximo fin de semana.

Después de una introducción que de inmediato provocó gritos de emoción por parte de los asistentes, en un escenario sin mayores adornos que unas esferas con el nombre de la agrupación, inició la presentación de manera oficial a ritmo de garage y post punk con “Enough Is Enough”, track extraído de su reciente material discográfico y precedido por el grito en español de “amigas y amigos, el espectáculo comienza ahora” de parte del vocalista del grupo, Pelle Almqvist.

El Tip: La agrupación liderada por Pelle Almqvist llegó a nuestro país como parte de su actual gira por ciudades de Latinoamérica.

Con los músicos luciendo sus ya tradicionales trajes negros, pero esta vez con luces integradas en sus sacos, “Walk Idiot Walk” fue el segundo tema en sonar. Antes de bajar a convivir de cerca con los fans, el cantante mencionó “esta noche es muy especial”, acto seguido regresó al escenario e hizo algunos malabares con su micrófono.

“Rigor Mortis Radio” fue seguida de “Paint a Picture” y el mensaje del vocalista para que el público no parara de aplaudir durante todo el concierto. En medio de la canción, los músicos decidieron quedarse paralizados y este gran momento fue aprovechado por la gente para corear al unisono “oe oe oe oe The Hives, The Hives”.

Terminando el clásico “Main Offender”, el cantante expresó que no importaba si veías a su grupo por primera o la vez que fuera, lo valioso era que no fuera la última. Luego presentó una canción de su nuevo disco Los Hives para siempre, para siempre Los Hives y llegó “Born a Rebel”, a la cual le siguió “Stick Up” con la petición de “no silencio, silencio nunca y ruido siempre, escándalo para Los Hives de todos los señores y las señoritas”.

“No más teléfonos, quiero toda su energía todo el tiempo” fue el mensaje antes de “Bogus Operandi”. Con “Hate to Say I Told You So” llegó el momento más ruidoso de la velada y muchos recordaron la primera vez que escucharon a la banda sueca gracias a dicho tema, que fue presentado por el cantante como “el éxito más conocido de Los Hives”.

“¿Señores y señoritas y todos los hombres, quieren escuchar más canciones? Tenemos mil temas más, dos mil más, todas las que quieran de la mayor banda sueca en México”, dijo Pelle antes de cantar “Countdown to Shutdown”, con la que el público no dejaba de aplaudir al ritmo de la canción. La frenética y rápida “Come On!” hizo que los fans saltaran sin parar, mientras el vocalista invitaba a los de adelante a no parar.

“Tick Tick Boom” fue el tema anunciado como el primer final y la pregunta “¿Toda mi gente, amigos mexicanos, está preparada?”, la cual fue respondida con un grito colectivo de emoción mientras llovían globos blancos y negros. El vocalista bajó nuevamente a cantar entre el público y esto marcó una breve pausa del concierto.

Un gran concierto necesita un gran final y éste llegó con “Legalize Living”, “Bigger Hole To Fill” y “The Hives Forever Forever The Hives”, que le da título al más reciente álbum. Una vez más quedó claro que The Hives ama México y son correspondidos de la misma forma.