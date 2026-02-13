Las películas pueden cambiar el mundo, pero no políticamente, dice Wim Wenders, jurado del Berlinale

El presidente del jurado, Wim Wenders, antes de la apertura del 76º Festival Internacional de Cine de la Berlinale.

El director alemán Wim Wenders dijo el jueves que los cineastas deben mantenerse al margen de la política y centrarse en cambiar la forma de pensar de la gente, al inicio del Festival de Cine de Berlín.

Considerado más político que sus homólogos en Venecia y Cannes, el festival ha sido criticado repetidamente por activistas pro-palestinos por no adoptar una postura abierta sobre Gaza, en contraste con la guerra en Ucrania y la situación en Irán.

Al preguntarle su opinión sobre la postura del gobierno alemán respecto a Gaza, Wenders dijo: “Tenemos que mantenernos al margen de la política porque si hacemos películas dedicadas a la política, entramos en el campo de la política, pero somos el contrapeso a la política”.

La respuesta de Alemania a la guerra de Gaza ha sido criticada por ser excesivamente cautelosa, principalmente debido a un persistente sentimiento de culpa por el Holocausto nazi.

Hablando con periodistas en el Berlinale, donde preside el jurado internacional de siete miembros de este año, el octogenario dijo: “Tenemos que hacer el trabajo de las personas y no el trabajo de los políticos”.

La retransmisión en directo de la rueda de prensa se cortó poco después de la pregunta sobre Gaza, lo que llevó al periodista que la hizo acusar al festival de censura.

Los organizadores emitieron disculpas por lo que calificaron de problemas técnicos y dijeron que pondrían la grabación completa disponible en línea.

LA FORTALEZA DE LA BERLINALE RADICA EN SU AMPLITUD

Wim Wenders, cuya carrera cinematográfica abarca desde Wings of Desire hace cuatro décadas hasta Perfect Days de 2023, dijo que formar parte del jurado en Berlín fue una experiencia única.

“Porque en Berlín, puedes estar seguro de que ves más facetas del mundo que en cualquier otro festival. Y esa es la gran fortaleza de la Berlinale”, dijo Wenders.

Los organizadores se han enfrentado repetidamente a preguntas sobre Gaza y llamados al boicot por parte de grupos pro-palestinos. A su vez, la ceremonia de clausura de 2024 suscitó críticas de políticos alemanes después de que varios ganadores expresaran solidaridad con los palestinos y criticaran las acciones de Israel tras el ataque del 7 de octubre de 2023 por parte del grupo militante palestino Hamás.

“Las películas pueden cambiar el mundo. No de forma política. Ninguna película ha cambiado realmente la idea de ningún político. Pero podemos cambiar... la idea que la gente tiene de cómo debe vivir”, dijo el veterano director.

El Berlinale comienza el jueves por la noche con la película de apertura No Good Men y culmina con la ceremonia de clausura el 21 de febrero, cuando Wenders y su jurado otorgarán el premio principal al Oso de Oro a una de un total de 22 películas en competición.

Cuatro miembros del jurado de este año son de Asia: Min Bahadur Bham, que dirigió la primera película nepalí en competición del festival, Shambhala; el actor surcoreano Bae Doona; el director, productor y archivero indio Shivendra Singh Dungarpur; e Hikari, que recientemente dirigió el drama ambientado en Japón Rental Family.

El director estadounidense Reinaldo Marcus Green, cuyo drama deportivo biográfico King Richard obtuvo seis nominaciones al Oscar, y la reconocida productora polaca Ewa Puszczynska completan el jurado.