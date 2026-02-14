YOUR MONSTER: De qué trata, reparto y dónde ver la película de Melissa Barrera

Netflix anunció este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, que su catálogo se expande con la llegada de YOUR MONSTER, también llamada Amor a lo bestia, una película protagonizada por la actriz mexicana Melissa Barrera. Se trata de una comedia romántica mezclada con una pizca de terror.

La cinta es dirigida y escrita por Caroline Lindy, y se basa en su cortometraje homónimo de 2019 y se estrenó en el Festival de Sundance en 2024, donde recibió elogios por combinar humor, romance y elementos fantásticos que te envuelven en la trama.

Ahora, la plataforma de streaming la acerca al público; te contamos de qué trata, quiénes integran el reparto y dónde puedes ver la película.

YOUR MONSTER llega a Netflix: De qué trata y reparto de la película de Melissa Barrera

La historia de YOUR MONSTER, también conocida como Amor a lo bestia, sigue a Laura Franco, una joven actriz que atraviesa un momento difícil ya que enfrenta el diagnóstico de un cáncer y, al mismo tiempo, una ruptura sentimental muy dolorosa.

En medio de esta crisis personal, descubre que en su armario habita un monstruo aterrador, que también es sorprendentemente encantador. De este modo, una aparente pesadilla se convierte en una relación inesperada que le ayuda a enfrentar sus miedos y a redescubrir la fuerza para seguir adelante.

La película protagonizada por la mexicana Melissa Barrera se presenta al público como una reinterpretación contemporánea del clásico de La Bella y la Bestia. La cinta mezcla ternura, humor y cierta oscuridad que te mantendrá al filo del asiento.

Reparto de YOUR MONSTER

El reparto está encabezado por:

Melissa Barrera como Laura Franco, el personaje principal.

Tommy Dewey , quien interpreta al monstruo.

Edmund Donovan y Kayla Foster , quienes interpretan papeles secundarios pero relevantes para la historia.

Además, participan Meghann Fahy, Brandon Victor Dixon y Lana Young, que dan vida a otros personajes que rodean la vida de Laura.

Mientras tanto, la música de YOUR MONSTER está a cargo de Timothy Williams y la fotografía de Will Stone.

¿Dónde ver YOUR MONSTER?

Actualmente, la película YOUR MONSTER sí está disponible en Netflix. Sin embargo, no está habilitada todavía para streaming en Netflix México, por el momento sólo puede verse en Estados Unidos y España. Se espera que en los próximos meses se incluya en el catálogo de Latinoamérica.

Si lo deseas, también puedes buscar en otras plataformas la cinta bajo el nombre Amor a lo bestia.

Tráiler de YOUR MONSTER

Si aún no has visto la película y te interesa ver el tráiler, a continuación, te lo compartimos: