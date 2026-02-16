La banda de la generación Emo regresa con nueva gira

Con una mezcla de nostalgia, madurez y hambre creativa, Kudai regresa a los escenarios mexicanos con el Harakiri Tour, una gira que marcará el punto de partida de una nueva etapa musical y que tendrá una de sus noches clave en el Auditorio BlackBerry el próximo 17 de abril, para seguir por diferentes ciudades de la República Mexicana.

“Es una gira que queríamos hacer desde octubre del año pasado, pero por temas de logística tuvimos que moverla a abril”, explica Pablo Holman, integrante de la banda a La Razón. “Es un tour nuevo, estamos lanzando un tema que se llama ‘Harakiri’ y lo vamos a cantar, por supuesto. Lo hemos preparado con mucho cariño para toda la gente de México”.

México, insiste, no es una parada más. “Este país siempre ha sido nuestro hogar. Yo sigo viviendo aquí hace todos estos años. Estamos muy contentos porque sacar música nueva para una banda que siempre se mantuvo en la nostalgia es un reto enorme”. Y remata con una idea que define el espíritu actual del grupo: “Sabemos que la gente va a vernos porque quiere cantar los grandes clásicos, pero también queremos que alguien escuche una canción nueva y diga: ‘No tenía idea que esto era Kudai, me encantó esta propuesta’”, resalta.

El sencillo “Karma” abrió la puerta el año pasado. Después llegó “Harakiri”, tema que da nombre a la gira y que representa el arranque de un disco que verá la luz a lo largo de 2026. “El foco principal en esta etapa es no separarnos de lo que la gente ama de Kudai, pero debemos reconocer que la industria cambió. La música hoy se consume muy rápido. Antes un sencillo duraba medio año; ahora en un mes ya es viejo. Eso nos obliga a ser más creativos”, reflexiona Holman.

El regreso al estudio, dice, fue desafiante y estimulante a la vez. “Siempre entrar a grabar es un reto. La fortuna de la tecnología nos permitió trabajar remoto, acomodarnos a los tiempos de cada uno. Pero lo más importante era mantener la esencia y, al mismo tiempo, experimentar para poder pertenecer a otras playlists, llegar a otras generaciones”.

En vivo, prometen un espectáculo renovado. “Van a ver un nuevo show en términos de producción, sonido, escenario, visuales. Todo es un poquito diferente”, adelanta Tomás Manzi, otro de los integrantes. La duración rondará la hora y media, con un setlist que cuida la curva emocional. “Tenemos bien pensada la emocionalidad del público. Es un show histriónico, con mucha energía. Siempre decimos que es un karaoke gigante: cantamos, reímos, bailamos”.

Manzi, más mesurado pero igual de entusiasta, complementa: “Las canciones antiguas eran más pop, pero la actitud del concierto siempre fue más roquera. Hoy seguimos con esa energía. Cada ciudad tiene pequeñas variaciones en el repertorio porque no nos gusta que se sienta repetitivo”.

Sobre la industria musical actual, Pablo Holman observa un panorama híbrido: “Hay de todo. Ves a figuras urbanas dominando escenarios globales y, al mismo tiempo, escuchas a artistas decir que el rock está regresando. Kudai siempre ha estado entre el pop y el rock. Algunos dicen que somos pop, pero van al concierto y sienten que está pesado, que está roquero. Esa dualidad es parte de nuestra identidad”.

Para Manzi, el presente es estimulante: “Hoy todo es un collage musical. Las redes sociales hicieron que el público elija qué se escucha y no sólo las disqueras. Eso lo vuelve más democrático y permite experimentar sin encasillarse”.

En cuanto a colaboraciones, no hay planes inmediatos, aunque las ideas fluyen. “Nos encantaría compartir con alguien anglo, quizá algo más urbano”, sugiere Holfman. Tomás Manzi sonríe y mira al pasado: “A mí me gustaría algo más del estilo de los festivales que hacíamos cuando éramos chicos, algo divertido”. Las agendas, reconocen, suelen ser el mayor obstáculo para hacerlo.

El Harakiri Tour arrancará el 15 de abril en Querétaro y recorrerá Toluca, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. En la capital, la cita será el 17 de abril en el Auditorio BlackBerry, una plaza simbólica y querida para una banda que convirtió la melancolía adolescente en himnos generacionales.

Harakiri tour

CUÁNDO: 17 de abril.

Dónde: Auditorio BlackBerry.

Horario: 21 h.

Precios: 950 a 1,150 pesos.