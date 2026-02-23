Ni el calor ni el frío apagan la fiesta en el EDC 2026

DESPUÉS de dos días de fiesta intensa y con el cambio drástico de clima de un día para otro, la última jornada de actividades del Electric Daisy Carnival (EDC) México cerró ayer con la presentación del DJ sueco Steve Angello, quien puso a bailar a los más de 70 mil asistentes que se dieron cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El productor arribó al escenario y de inmediato soltó beats potentes, cuestión que el público no pasó por alto, provocando una oleada de gritos y aplausos. Conocido por formar parte de Swedish House Mafia, el DJ no paró de levantar las manos y alentar a la gente que se encontraba presente en el Kinetic Field.

299 mil asistentes se dieron cita en los tres días

Minutos después, Infected Mushroom, otro de los proyectos favoritos del público mexicano, hizo acto de presencia en el multicolorido escenario StereoBloom. A principios de milenio, el psytrance tuvo gran impacto en el público mexicano que rápido adoptó con cariño los raves donde proyectos como Infected Mushroom, Skazi, Talamasca o GMS se presentaron.

El dúo de origen israelí detonó el oído de los asistentes con sintetizadores y melodías alucinantes e hipnóticas, sostenidas por los beats a alta velocidad y los bajos envolventes, características principales del psychedelic trance. Los visuales que adornaban las estructuras de flores y las luces del escenario metálico fueron claves para la experiencia casi inmersiva.

Como ya es tradición en el EDC, cerca de las 20:00 horas el escenario principal comenzó a “transformarse”; en esta ocasión, los adornos y decoraciones del Kinetic Field fueron el tradicional búho flanqueado por dos figuras humanoides inmersas en una ciudad futurista.

Al terminar el ritual de apertura, el DJ alemán Kevin de Vries subió al escenario a detonar el ánimo del público con un poco de techno mezclado con melodías al estilo del trance. Después de su presentación en el Tomorrowland Brasil 2025, el público en nuestro país esperó con ferviente ansia su presentación. El estilo musical del artista hizo que el público sacara sus mejores pasos de baile y entonces la pista del Autódromo se convirtió en un gran antro.

Por la tarde, La Razón realizó un recorrido por todo el festival, donde fue posible apreciar un ambiente de fiesta muy alegre y animado. A pesar del cambio brusco climatológico, muchas personas disfrutaron de las activaciones que las marcas patrocinadoras llevaron a cabo.

Como cada año, algo a destacar fueron los innumerables atuendos multicolor y el outfit que en esta ocasión estuvo un poco opacado por el frío que se sentía en la CDMX. Y como la tendencia del momento son los therians, no faltaron los disfraces de animales.

Más temprano, Tom & Collins puso a bailar a todos los que se dieron cita desde las primeras horas del domingo, mientras que San Holo y su hardstyle provocaron que todos agitaran sus cabezas con sus drops y leads, al tiempo que los visuales y el fuego salían por todas las estructuras del escenario.