Muere Héctor Zamorano, primer eliminado de La Academia

Este 24 de febrero se confirmó la muerte de Héctor Zamorano, actor recordado por su paso en La Academia, el reality musical más influyente de la televisión mexicana que por años fue uno de los más vistos.

La noticia de la muerte de Héctor Zamorano causó impacto entre los seguidores de La Academia , cuya trayectoria quedó marcada por varios altibajos profesionales, así como una lucha en contra de la depresión que hizo pública en 2024.

LAMENTABLE NOTICIA



Fallece el cantante Héctor Zamorano, participante de la primera generación de La Academia. pic.twitter.com/kR5uxJqW8r — La Comadrita (@lacomadritaof_) February 24, 2026

¿De qué murió Héctor Zamorano?

Hasta el momento, no existen causas oficiales sobre su muerte. Familiares y autoridades no han emitido comunicados al respecto, por lo que tampoco existen teorías o especulaciones sobre su fallecimiento.

Wendolee Ayala, exparticipante de La Academia y amiga cercana de Héctor Zamorano, confirmó su deceso al programa Ventaneando: “Vivió una vida y cumplió muchos sueños, pero también se enfrentó a situaciones complicadas”, contó ella.

Por su parte, Linet Puente destacó testimonios por Zamorano, donde compartió su batalla contra la depresión: “Muchas veces la fama, el éxito, no cualquier persona sabe cómo aterrizarlo, cómo manejarlo, cómo superarlo y muy probablemente a Héctor eso le pasó“, especuló.

Así fue la participación de Héctor Zamorano en La Academia

Fue en 2002 que Héctor Zamorano participó en la primera edición de La Academia, proyecto que se convirtió en un fenómeno televisivo que rompió récords de audiencia. Él fue el primer eliminado del programa, tras ser nominado junto con Laura Caro y Wendolee Ayala.

Zamorano logró lanzar su álbum debut un año después, un logro que no todos los participantes del reality consiguieron. Su carrera avanzó entre presentaciones musicales y trabajos en locución, sin consolidar una estabilidad sostenida en la industria.

A inicios del 2024, el cantante habló sobre su salud mental a través de redes sociales. En su cuenta X, publicó mensajes que alertaron a sus seguidores como “cada día es una pesadilla de la que me despierto cuando duermo”.

En marzo de 2024 escribió “quizás no se note, pero la verdad me estoy esforzando mucho para no rendirme”. Después, el 1 de junio publicó “lo único que tenemos seguro es el ahora y la muerte”.

Compañeros de la primera generación, como Wendolee Ayala y Myriam Montemayor, reaccionaron a esos mensajes y promovieron una red de apoyo para él.