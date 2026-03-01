Así fue la ceremonia

Mona y Geros se casan en lujosa boda antes del nacimiento de su bebé | VIDEO

La pareja de creadores de contenido contrajo nupcias después de diversas controversias y separaciones

Mona y Geros se casan
Mona y Geros se casan Foto: Especial
Por:
Mariana Garibay

Mona y Geros son una de las parejas más polémicas de redes sociales, quienes tras acusaciones de violencia y varias polémicas, se han casado a pocos meses del nacimiento de su primer hijo.

La boda entre Mona y Geros

La pareja que realizó su revelación de género hace unas semanas ha decidido contraer nupcias tres meses antes del nacimiento de su bebé. Mona y Geros compartieron en sus redes sociales los pormenores sobre su lujosa boda donde celebraron su unión.

Mona Rodríguez y Geros se casaron por bienes separados, la boda más graciosa🥰😆 felicidades a los dos #mona #monaygeros #santafeklan #boda #usa

Fue en la plataforma de TikTok que las celebridades de Internet compartieron los detalles sobre su casamiento y las imágenes no tardaron en apoderarse de las tendencias por quienes siguen sorprendidos porque la ceremonia se haya llevado a cabo.

La pareja se dio el ‘sí’ ante una jueza en una ceremonia íntima pero llena de lujo, donde había decoración blanca y flores naturales del mismo color. Se trató de una ceremonia civil donde se casaron por bienes separados.

“Yo prometo cuidarte como lo he hecho. Prometo que el próximo año va a tener 12 meses, prometo cuidarte, respetarte y hacer feliz, y cuidar a mi bebé contigo”, dijo Geronimo, nombre real del influencers de 25 años.

Después Mona, cuyo verdadero nombre es Marisol, declaró: “Yo Marisol, prometo cuidarte, proteger tu corazón, ser feliz los tres y ahora más que tenemos algo que anhelábamos desde hace mucho tiempo”, agregó.

Por su parte, el papá de la creadora de contenido ofreció unas palabras con las que pidió a su yerno para que cuide de su hija y nieto. “Quiero que cuides a mi niña, la valores, la respetes y la hagas feliz, que me la lleves al cielo”, sentenció.

El momento generó diversos comentarios en redes sociales, pues Mona y Geros celebraron su unión y sus seguidores se mostraron satisfechos con la noticia y la ceremonia, dejando de lado sus polémicas.

