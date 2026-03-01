Mona y Geros se casan en lujosa boda antes del nacimiento de su bebé | VIDEO

Mona y Geros son una de las parejas más polémicas de redes sociales, quienes tras acusaciones de violencia y varias polémicas, se han casado a pocos meses del nacimiento de su primer hijo.

La boda entre Mona y Geros

La pareja que realizó su revelación de género hace unas semanas ha decidido contraer nupcias tres meses antes del nacimiento de su bebé. Mona y Geros compartieron en sus redes sociales los pormenores sobre su lujosa boda donde celebraron su unión.

Fue en la plataforma de TikTok que las celebridades de Internet compartieron los detalles sobre su casamiento y las imágenes no tardaron en apoderarse de las tendencias por quienes siguen sorprendidos porque la ceremonia se haya llevado a cabo.

La pareja se dio el ‘sí’ ante una jueza en una ceremonia íntima pero llena de lujo, donde había decoración blanca y flores naturales del mismo color. Se trató de una ceremonia civil donde se casaron por bienes separados.

“Yo prometo cuidarte como lo he hecho. Prometo que el próximo año va a tener 12 meses, prometo cuidarte, respetarte y hacer feliz, y cuidar a mi bebé contigo”, dijo Geronimo, nombre real del influencers de 25 años.

Después Mona, cuyo verdadero nombre es Marisol, declaró: “Yo Marisol, prometo cuidarte, proteger tu corazón, ser feliz los tres y ahora más que tenemos algo que anhelábamos desde hace mucho tiempo”, agregó.

Por su parte, el papá de la creadora de contenido ofreció unas palabras con las que pidió a su yerno para que cuide de su hija y nieto. “Quiero que cuides a mi niña, la valores, la respetes y la hagas feliz, que me la lleves al cielo”, sentenció.

El momento generó diversos comentarios en redes sociales, pues Mona y Geros celebraron su unión y sus seguidores se mostraron satisfechos con la noticia y la ceremonia, dejando de lado sus polémicas.