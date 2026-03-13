¿Quién es Cecilia Sopeña, ciclista que se hizo viral por VIDEO de accidente en acantilado? | PERFIL

Cecilia Sopeña, ciclista española, se hizo viral por video de accidente que casi termina en tragedia.

El nombre de la ciclista española Cecilia Sopeña dio la vuelta al mundo cuando se volvió viral en redes sociales un video en donde sufre un accidente que casi le cuesta la vida, cuando, al recorrer la orilla de un barranco a bordo de su vehículo, cae y se salva de una brutal caída por pura suerte.

Si bien Cecilia Sopeña es bien conocida en los circuitos de deporte en España, la difusión de este video permitió a personas ajenas a este mundo conocer a la atleta, quien ha inspirado a muchas mujeres por su incursión en diferentes campos… algunos bastante particulares.

Se viralizan imágenes de la ciclista Cecilia Sopeña, cuando pierde el control y cae al borde de un acantilado. pic.twitter.com/RJErpNc9Io — Alerta Noticias UKR 24 (@UKR_token) March 12, 2026

Esto es lo que sabemos de la ciclista Cecilia Sopeña y sus diferentes actividades más allá del ciclismo y del video viral del accidente que casi termina en tragedia.

Cecilia Sopeña: Ciclista, ingeniera y emprendedora | PERFIL

Cecilia Sopeña es ciclista y celebridad de redes sociales, originaria de España y nacida en septiembre de 1986.

Aunque no se conoce mucho de su vida privada, se sabe que Cecilia Sopeña es ingeniera y fue maestra de Matemáticas antes de dedicarse al ciclismo.

Un dato curioso es que comenzó a subir videos a YouTube en 2007, en los cuales explicaba ejercicios de diversos temas de matemáticas. Lo anterior la convierte en una de las creadoras de contenido más longevas de la plataforma.

Fue hasta hace algunos años que Sopeña descubrió su verdadera pasión, el ciclismo. Como atleta profesional en este deporte, Cecilia Sopeña ha sido campeona regional en Murcia en disciplinas como Contrarreloj Individual (CRI), pista y Mountain Bike (XCM).

También, participó en competiciones de alto nivel como la Titan Desert en Marruecos (2023) y ha formado parte de equipos como el Primaflor.

Fue la necesidad de compartir momentos de su trayectoria como ciclista a través de redes sociales lo que la llevó a convertirse en una celebridad en Instagram, TikTok y YouTube, plataformas en las que suma cientos de miles y seguidores.

A propósito, Cecilia Sopeña sumó una faceta más cuando en 2022 abrió su perfil en Only Fans, especializado en contenido para adultos. La ciclista cerró este perfil en 2024, cuando argumentó que, pese a las cuantiosas ganancias que le dejaba esta actividad, prefería dedicarse de lleno al ciclismo y a ser madre.

No obstante, en 2026 anunció un nuevo convenio con LoverFans, una plataforma similar a Only Fans, también dedicada al contenido para adultos, pero creada en España.

Cecilia Sopeña se volvió viral fuera de España debido al video de su accidente, el cual compartió en sus propios canales digitales, y provocó reacciones divididas entre los internautas. Algunos, celebraron que haya sobrevivido, mientras que otros condenaron la falta de equipo de seguridad.

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