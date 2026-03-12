Ciclista Cecilia Sopeña sufre susto al quedar al borde de un acantilado durante ruta | VIDEO

Ciclista Cecilia Sopeña se salva de caer al vacío en ruta de montaña

La ciclista e influencer española Cecilia Sopeña, vivió momentos de tensión luego de que casi cayera por un acantilado mientras realizaba una ruta en bicicleta por un sendero de montaña. El incidente quedó grabado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

De acuerdo con las imágenes difundidas por ella misma, la deportista circulaba por un camino estrecho junto a un barranco cuando perdió el equilibrio y terminó deslizándose hacia el borde del precipicio.

Durante varios segundos, Sopeña intentó sostenerse para evitar caer al vacío mientras buscaba un punto firme desde donde reincorporarse. En el video se escucha cómo intenta mantener la calma mientras se sujeta de las rocas.

“No, no, no…”, se escucha decir a la ciclista mientras trata de frenar la caída. En otro momento también se dirige a su perrita, que la acompañaba durante el recorrido, para evitar que se acerque al borde: “¡Quietita, quietita! No vengas”.

Se viralizan imágenes de la ciclista Cecilia Sopeña, cuando pierde el control y cae al borde de un acantilado. pic.twitter.com/RJErpNc9Io — Alerta Noticias UKR 24 (@UKR_token) March 12, 2026

La grabación muestra cómo la bicicleta quedó atrapada cerca del borde del acantilado mientras la ciclista intenta estabilizarse. Tras algunos segundos de tensión, finalmente logra recuperar el control y ponerse a salvo.

El momento generó diversas reacciones entre usuarios de redes sociales, donde el video acumuló miles de reproducciones. Mientras algunos celebraron que la deportista saliera ilesa del incidente, otros cuestionaron el riesgo de realizar este tipo de rutas en zonas con precipicios.

También hubo comentarios que criticaron que la influencer realizara el recorrido sin equipo de protección visible y acompañada por su mascota en un terreno considerado peligroso.

Hasta el momento, la ciclista no reportó lesiones derivadas del incidente, que quedó únicamente en un susto. El video ha servido para reabrir el debate en redes sobre los riesgos de practicar ciclismo de montaña en rutas extremas y la importancia de tomar medidas de seguridad durante estas actividades.

MSL