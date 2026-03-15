¿Quién es la hermana de Timothée Chalamet, que apareció en los Premios Oscar 2026?

Durante la ceremonia de premiación de los Premios Oscar 2026 la hermana del nominado a Mejor actor por su interpretación en Marty Supreme, Timothée Chalamet y su pareja sentimental, Kylie Jenner compartieron un emotivo momento.

Timothée Chalamet y su hermana se encontraban posando para que los fotógrafos presentes lograran capturar una imagen de ellos juntos, pero antes de esto se pudo apreciar una tierna escena entre ella y Kylie Jenner.

Pauline Hope Chalamet, la hermana de Timothée y su actual pareja sentimental, Kylie Jenner se saludaron muy emotivamente antes de que ambos hermanos posaran para las fotografías.

Timothée Chalamet, his sister Pauline Chalamet, and Kylie Jenner share a sweet moment at the #Oscars. 😍 #AwardsSeason pic.twitter.com/yKpBvV1xbj — E! News (@enews) March 15, 2026

¿Quién es Pauline Hope Chalamet?

Pauline Hope Chalamet nació el 25 de enero de 1992 en nueva York, Estados Unidos, y al igual que su hermano, es una actriz pero la hermana mayor del nominado también se ha desempeñado como directora.

Pauline Hope Chalamet se ha desempeñado en pequeñas interpretaciones para programas de televisión como One life to Live y Royal Pains; y también ha participado en cortometrajes a partir del año 2016.

En 2017 la hija mayor de los Chalamet escribió Agnes et Milane, en 2018 escribió el cortometraje The Group Chat, y en 2019 escribió el corto Entre Deux Mondes, que dirigió Myriam Doumenq.

Algunas de sus apariciones en la pantalla grande son las siguientes:

The King of Staten Island de 2020 en la que interpretó a Joanne

Cortometraje Adulting 2021 en donde interpretó a Marion

Cortometraje After Dark 2021 donde interpretó a Ronnie

Cortometraje The Appraisal 2023 donde interpretó a April

Actualmente interpreta a Kimberley en la serie de televisión La vida sexual de las universitarias, en la que se cuentan las historias que viven cuatro chicas universiarias durante su estadía en la Universidad de Essex ubicada en Vermont.

La pareja de Pauline Hope Chalamet es el director Rhys Raiskin, con quien tiene una hija que nació en septiembre de 2024, y con quien reside en el barrio Château Rouge de París, Francia, desde 2021.

Pauline Hope Chalamet ha recibido y ganado algunas nominaciones, como Mejor pareja en los premios Independent Short Premios de 2020, Mejor actriz en los Milan Gold Awards y los Chicago Indie Film Awards de 2021 por Adulting; y Mejor Actris en 2021 en los New York Indie Shorts Awards por Seasick.

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