Hallan muerto en prisión a John Alford, actor acusado de abuso a jóvenes

Este lunes murió el actor británico John Alford durante su estadía en la cárcel, apenas dos meses después de ser encontrado culpable por el delito de agresión sexual en contra de dos menores de edad.

Fue un vocero del sistema penitenciario quien informó a la BBC sobre la muerte de John Alford. El histrión de 54 años de edad es conocido por sus papeles en televisión como “Grange hill” y “London’s burning”.

Paedo London’s Burning star John Alford was found dead in his cell bed by jail staff pic.twitter.com/vymyv5bjsU — The Sun (@TheSun) March 15, 2026

Su cuerpo fue hallado en la prisión HMP Bure, ubicada en el condado de Norfolk. El juicio contra el famoso ocurrió el año pasado en el Tribunal de la Corona de St. Albans, donde fue hallado culpable por la agresión de dos chicas de 14 y 15 años de edad.

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Los hechos ocurrieron en abril del 2022, cuando el actor llevó a las menores a casa de uno de sus amigos y las indujo a beber una botella de vodka para después agredirlas sexualmente.

En septiembre del 2025, fue declarado culpable por los delitos de actividad sexual con una menor, así como agresión sexual y agresión con penetración contra la adolescente más grande.

“Era plenamente consciente de las edades de las chicas, sin embargo, eligió explotarlas, dándoles alcohol y luego cometiendo delitos sexuales contra ellas”, señaló el fiscal.

London's Burning star John Alford has been found dead in jail — just weeks after he was caged for sexually abusing two young girls.



Alford, 54, made his mark on BBC school drama Grange Hill in the 1980s and found fame as fireman Billy Ray in London’s Burning in the 1990s before… pic.twitter.com/SQRhIeE6Xf — Steve Perkins (@Perky_43) March 14, 2026

Llevaba apenas unas semanas cumpliendo una condena de ocho años y medio por las agresiones. El viernes, cuando el personal abrió la puerta de su celda en la prisión de categoría C HMP Bure en Norfolk, no respondía a los estímulos y se llamó a los médicos. Una fuente dijo: “No se despertó por la mañana”.

Alford ya tenía cargos anteriores, pues en 1997 fue condenado a nueve meses de prisión por suministrar cocaína y mariguana a un periodista encubierto. En este sentido, la carrera de Alford se vio truncada justo después de alcanzar notoriedad gracias a su inclusión en el elenco de “London is burning”, donde interpretó al bombero Billy Ray, lo cual le permitió iniciar una carrera musical en 1996.