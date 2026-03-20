El VIDEO de Alejandra Baigorria después de que su esposo fuera exhibido con otras mujeres

La creadora de contenido y empresaria Alejandra Baigorria encendió las redes sociales con un video en el que se sinceró con su audiencia y rompió en llanto respecto a su matrimonio con el deportista Said Palao.

Y es que se comenzaron a difundir las imágenes de Said Palao en una fiesta en Argentina junto con otras figuras del espectáculo, donde se encontraba en un yate durante la despedida de soltero de un amigo.

Mario Irivarren, Patricio parodi y el casado Said Palao son ampayados por #MagalyTVLaFirme en argentina con varias mujeres 👇 parte 3 pic.twitter.com/I8zOZsX8Rg — Magazinetv.pe (@magazinetvpe) March 18, 2026

De acuerdo con la información, el sujeto interactuó con otras mujeres durante la celebración. Tras la liberación de las imágenes, él se pronunció al respecto. “Primero, pedirle perdón a mi esposa, a mi familia, por haberle envuelto en todo esto” comenzó.

“Ella como dice no se merece todo lo que está pasando, no se merece que la haya expuesto a sobremanera [...] Hoy en día nuestro matrimonio pende de un hilo. No por responsabilidad de ella obviamente, es por responsabilidad mía”, declaró.

¿Qué dijo Alejandra Baigorria tras el videos de su esposo?

Entre lágrimas, la modelo realizó un video en el que pidió respeto y empatía por la situación personal que atraviesa en la actualidad. En redes sociales, se difundió rápidamente el clip hasta ser viral.

“No he declarado porque realmente no me siento lista, ni yo sé qué palabras decir, ni yo sé qué es lo que siento, ni yo sé nada. Para mí estoy como en un momento bloqueada y les soy totalmente sincera”, dijo.

La mujer mencionó que el video lo grababa por la insistencia de los medios de tener información de lo que sucedía. En ese sentido, se mostró vulnerable al hablar de su matrimonio con Said Palao.

“No es un enamorado, es una familia constituida. Es algo mucho más allá”, recalcó. “Hay mucho en juego, hay muchas cosas que analizar, muchas cosas que conversar y es así. Y al final, la decisión de todo la voy a tomar yo. Yo no estoy haciendo daño a nadie por actuar de la manera en la que yo considero que debo actuar”, afirmó.

Baigorria también pidió empatía y respeto para las personas que atraviesan momentos difíciles: “No quiero llorar, no me gusta que me vean así, pero es difícil para mí porque… tengo una familia. No solo se trata de mí, sino de muchas personas a mi alrededor”, concluyó.

Alejandra Baigorria también agradeció por el apoyo que ha recibido, a pesar de que también enfrentó fuertes críticas frente a la polémcia.