No te duermas Morena: ¿De que trata y por qué es tendencia el video viral?

En redes sociales ha vuelto a circular un video que es conocido como “No te duermas Morena”. Según diversos usuarios, se trata de un video que data del año 2018, donde un hombre es brutalmente atacado y pierde sus extremidades.

Cabe mencionar que se trata de un material sensible que podría ser catalogado como ‘gore’ por su alto contenido violento y explícito, lo que ha llevado que en plataformas comunes, el video No te duermas Morena ya no se encuentre disponible por lineamientos de la comunidad.

¿De que trata y por qué es tendencia el video No te duermas Morena?

El video se ha convertido en tendencia principalmente por tratarse de un contenido brutal y explícito que genera morbo en la audiencia de Internet, al mostrar el momento de una tortura y ejecución en vivo.

Las versiones de lo que llevó al hombre a ser torturado con crueldad varían según la fuente. Algunos aseguran que era un miembro del cartel de Los Zetas, que delató al mismo o que los traicionó al trabajar de manera simultánea con otro, aunque los detalles pueden variar de acuerdo con quien lo cuenta.

De cualquier modo, el clip mostraría en un inicio que tratan de cortarle el cuello a la víctima, pero deciden hacerlo sufrir. De este modo, primero le cortan los pies y los brazos con un machete, lo que causaba que el hombre se desmayara y volviera a despertarse, por lo que uno de los perpetradores le dice de manera burlona “no te duermas Morena”.

Algunos mencionan que en el video también le cortan la cabeza al sujeto, aunque otros mencionan que muere desangrado antes.

La exhibición de este tipo de contenido no es algo nuevo en redes sociales, pues antes de que Internet tuviera filtros y se regulara, era fácil encontrarse con contenido explícito al que ahora es más difícil acceder.

Esto es también una manera de cuidar a los propios Internautas y evitar que vean videos que sean perturbadores en extremo o que puedan llevarlos incluso a desensibilizarse sobre la violencia.

Por otro lado, en redes sociales los usuarios que desean explicar lo ocurrido sin mostrar los detalles sangrientos tienden a utilizar videojuegos para demostrar un poco de lo que ocurría en el video original.