Romina Malaspina enciende las redes con fotos en traje de baño color salmón

La influencer Romina Malaspina ha encendido las redes sociales al aparecer luciendo un conjunto color salmón que causó sensación y en el que presume su figura al apostar por un microbikini con el que reafirma su sensualidad.

Las fotos de Romina Malaspina en un traje color salmón

En redes sociales, no tardaron en cobrar popularidad las fotos de Romina Malaspina en su bikini color salmón. Las piezas de baño con un corpiño triangular con breteles finos y detalles metálicos redondos.

Romina Malaspina enciende las redes con fotos en traje de baño color salmón ı Foto: Especial

Por otro lado, la parte inferior tiene apliques circulares en los laterales con tiras regulables. La mujer combinó el look con un collar en forma de corazón y joyería en las manos. También agregó un reloj metálico.

Para el rostro, optó por un maquillaje discreto un lució un peinado ondulado y casual. En las fotos, podemos ver sus tatuajes, lo que le agrega personalidad a su apariencia en general.

La famosa tiene el tatuaje de una rosa en en antebrazo, también unas letras en el costado, unas alas en la espalda y otra rosa al frente de la cadera. Las fotos encendieron las redes sociales y generó diversas reacciones de sus fanáticos, quienes la llamaron ‘la Barbie argentina’.

¿Quién es Romina Malaspina?

Romina Florencia Malaspina nació en Mar de Plata el 7 de julio de 1994. Es una presentadora, cantante, modelo, actriz, disc-jockey e influenciadora argentina, reconocida por su participación en varios programas de televisión y por su carrera como cantante.

“Natural”:

Por la foto que subió Romina Malaspina al natural pic.twitter.com/wMTmKyMPex — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) March 18, 2026

Su carrera comenzó en 2015, cuando fue concursante del programa de telerrealidad Gran Hermano y el mismo año apareció en la portada de la revista Playboy en su versión para Argentina.

Dos años después figuró en un reality show de la televisión chilena, titulado Doble Tentación y en 2018 apareció en Supervivientes. En 2025 participó como concursante de la tercera edición del programa de telerrealidad español Gran Hermano Dúo.

Su carrera musical comenzó en marzo del 2020, cuando adoptó el pseudónimo de Ru$$ha y el mismo año, comenzó a conducir algunos programas de noticias para el canal 26, al cual renunció para dedicarse de lleno a la música.

La cuenta oficial de Romina Malaspina de Instagram es privada por el momento.