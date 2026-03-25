Los videos de Luisa Espinoza, modelo de OnlyFans que fue detenida por material prohibido

Luisa Espinoza es una creadora de contenido controversial, quien en el año 2023 dio de qué hablar tras ser señalada por las autoridades de Ecuador de supuestamente manejar 10 mil videos explícitos de infantes en actos sexuales.

Si bien muchos esperaban el castigo de la justicia ecuatoriana, a los pocos meses, Luisa Espinoza quedó libre y hoy en día permanece activa en las redes sociales, donde graba videos de baile, ignorando por completo sus cargos criminales.

¿Qué hizo Luisa Espinoza?

Fue en febrero del 2023 que detuvieron a Luisa Espinoza junto con otras dos personas en un operativo conjunto entre la fiscalía y la policía. Las autoridades fueron alertadas por un video que subió a Internet en 2022.

En el video, la mujer aparecía en un colegio de Guayaquil regalándole dulces a varios niños a cambio de que le tocaran los senos. Aunque los Internautas rechazaron el video desde ese entonces, ella se justificó al decir que los jóvenes hacen cosas peores, como fumar.

“Le preguntamos a los chicos antes de grabar y les dijimos que íbamos a tapar sus caras. Dijeron que sí. Yo les calculaba unos 16, 17 años. No hice algo bien, no hice algo correcto”, confesó en el pasado.

La policía ecuatoriana la señaló de formar parte de una red de explotación sexual de menores, pues contactaba a niños, se ganaba su confianza, los llevaba a distintas viviendas y grababa el material sexual.

El subdirector nacional de investigación contra la violencia de género, mujer, niñez, familia y trata de personas, Jorge Borja, habló en ese entonces sobre la detención de la mujer.

“Ella sale en algunos videos. Todos estos videos han sido puestos en cadena de custodia para que la autoridad competente pueda individualizar el comportamiento de las tres personas aprehendidas y cada una de ellas, de acuerdo a lo que estime la autoridad competente, reciba su pena privativa de libertad, de acuerdo a su responsabilidad”, dijo.

Cabe mencionar que a tres años de lo ocurrido, el caso de Luisa Espinoza se encuentra sin resolver, pues no existe una sentencia en su contra y parece ser que tampoco avanza entre aplazamientos de las audiencias, pues no se ha instalado.