¿Cuándo es el 2x1 en Cinemex?

El cine es una de las experiencias de entretenimiento más solicitadas por los usuarios y una de las promociones que más buscan en los cines es la de boletos al 2X1.

En Cinemex tienen un apartado dedicado a sus promociones, en donde tienen las bases de cómo puedes conseguir boletos al 2X1 para entrar a las salas o a distintas experiencias.

¿Cuándo es la promoción 2X1 de Cinemex?

De acuerdo con la página de Cinemex los boletos al 2X1 se pueden aplicar cualquier día del año hasta el 31 de diciembre 2026.

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Sin embargo, se tienen que seguir ciertos pasos para que la promoción se aplique, según el sitio del cine las compras se tienen que hacer a través de los canales digitales en los productos participantes que son entradas al cine en experiencia Cinemex Tradicional, Cinemex Market y Cinemex Platino y sobre todo tienen que ser pagadas con las tarjetas de crédito y/o débito VISA, para poder obtener un beneficio 2x1:

Cinemex ı Foto: Wikimedia

Asimismo, la oferta únicamente está disponible a través de los canales digitales de Cinemex, como su sitio web y aplicación móvil y solo aplica a una redención diaria por tarjeta.

“Cinemex entregará un cupón único de 2 por 1 por cada sala de cine participante. Estos cupones estarán limitados a un número máximo de canjes por día (y un límite mensual de 30,704 cupones). Este límite diario será determinado por Visa y se puede ajustar de acuerdo con las necesidades de Visa con un aviso previo de 5 días hábiles”, se lee en los términos y condiciones de la promoción.

El cine también anunció que la disponibilidad está sujeta a cupo en sala y clasificación de la película.

Hay otras promociones para ganar boletos para conciertos y también para obtener productos gratis en las sucursales.