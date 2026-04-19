El cine francés y la industria internacional se vistieron de negro tras la muerte de la actriz Nadia Farès de 57 años, recordada por su participación en la película Los ríos de color púrpura. Su fallecimiento, confirmado por sus hijas, ha generado conmoción entre colegas y seguidores, quienes destacan su talento y trayectoria.

La noticia se conoció luego de que fuera hallada inconsciente en una piscina de un exclusivo club deportivo en París, Francia, hecho que derivó en una investigación para esclarecer las causas. Conoce de qué murió la famosa intérprete.

¿De qué murió Nadia Farès?

De acuerdo con la información compartida por su familia a medios franceses, Nadia Farès sufrió un incidente cardiaco mientras nadaba el pasado 11 de abril. El desmayo la dejó inconsciente en la piscina y, tras ser trasladada al hospital Pitié-Salpêtrière, permaneció en coma durante varios días.

TE RECOMENDAMOS: Tenía 57 años Muere la actriz Nadia Farès tras accidente en una piscina

Finalmente, la actriz de 57 años falleció el viernes 17 de abril por la noche. Sus hijas, Cylia y Shana Chasman, emitieron un comunicado en el que expresaron: “Con una inmensa tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra madre. Francia ha perdido a una gran artista, pero para nosotras, ante todo, es a una madre a quien acabamos de perder”.

La familia de Nadia Farès pidió respeto y discreción durante el duelo.

Nadia Farès, actriz francesa ı Foto: X @InMemoriamX

La actriz había enfrentado problemas de salud en el pasado. En una entrevista reveló que en 2007 se sometió a una operación cerebral por un aneurisma y posteriormente a tres cirugías cardiacas. Aun así, mantenía una rutina activa, con la natación como parte fundamental de su vida.

¿Quién era Nadia Farès?

Nadia Farès nació en Marrakech, Marruecos, en 1968, creció en Niza, Francia, y más tarde se trasladó a París para dedicarse al cine. Su carrera despegó en los años noventa y alcanzó reconocimiento internacional con Los ríos de color púrpura (2000), donde compartió créditos con Jean Reno y Vincent Cassel.

Entre las películas más famosas de la actriz se encuentran: