¿Quién es el influencer Santy G?

Recientemente, el influencer Santy G se ha convertido en un personaje viral que es tendencia en redes sociales gracias a sus colaboraciones, así como sus videos de humor y su interacción cercana con el público.

¿Quién es Santy G?

Santy G es un popular joven guatemalteco que además de grabar videos de su día a día para sus redes sociales, también es un artista musical. Originario de Guatemala, ha sabido conectar con el público latino por quienes se identifican con él.

En noviembre del 2025, el creador de contenido cumplió 30 años de edad. Esto lo celebró en su cuenta personal en un video donde aparecía con un pastel y se hacía la broma de que el famoso tenía 3 años, por poner las velas al revés.

En ese entonces, el público se mostró sorprendido por la edad de Santy, ya que muchos aseguran que luce bastante más joven y esperaban que no pasara de los 25 años de edad. También hubo fans que lo felicitaron bastante por un año más de vida.

En su cuenta de TikTok, el hombre cuenta con 5.3 millones de seguidores, mientras que en Facebook tiene 719 mil y en Instagram, 553 mil followers. La celebridad también cuenta con un canal de YouTube donde sube videos de su trabajo como artista urbano.

Uno de los contenidos que lo impulsó a obtener millones de seguidores en redes sociales son aquellos en los que compartió detalles de su vida como migrante en Estados Unidos.

El músico no ha dudado en hablar de manera directa sobre las problemáticas que enfrenta la comunidad migrante en el país americano desde hace años. A mediados del año pasado, escribió una canción sobre las redadas masivas.

Después de que vivió durante 7 años en territorio estadounidense, el joven regresó a su natal Guatemala en diciembre del 2025, por lo que lleva pocos meses de vuelta en el país después de vivir la realidad del Sueño Americano.

Su video más viral en TikTok cuenta con 25 millones de vistas. Es del año 2021 y en él, lo podemos ver cuando se está cortando el cabello él mismo cuando era barbero. Lo que llamó la atención fue el corte tan extraño que se hizo, el cual desató risas en redes sociales.