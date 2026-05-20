La Casa de los Famosos 2026: Ellos son los nominados de la semana hoy 20 de mayo

Este miércoles llega una nueva gala de nominaciones en La Casa de los Famosos 2026. El proyecto de Telemundo que está dando de qué hablar está llegando a sus últimas semanas, donde se definirá quién es el ganador de la temporada.

Tras convertirse en el líder de esta semana, Josh obtuvo el beneficio de la inmunidad, lo que le asegura continuar en el reality una semana más en la etapa avanzada del programa. Además, nominó de manera directa a Yoridan.

Por otro lado, Caeli arrancó la jornada de nominaciones con tres puntos, por lo que se ha convertido en un blanco para el resto de los participantes que harán lo que sea para evitar la placa una semana más.

Nominados de la semana en La Casa de los Famosos 2026

En esta ocasión, las nominaciones fueron un poco diferentes, ya que estuvieron marcadas por hacerse en un cara a cara. Los nominados son:

Yoridan

Para votar en La Casa de los Famosos 2026 debes de estar en territorio americano, ya que el programa de Telemundo se transmite principalmente para la comunidad latina en Estados Unidos.

Los fans del programa pueden votar por sus artistas favoritos a través del sitio web de Telemundo solamente en ciertos horarios y son los siguientes:

Jueves: entre aproximadamente las 8:30 p.m. ET y las 9:30 p.m. ET

Viernes: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Domingos: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Lunes: de las 7:00 p.m. ET hasta aproximadamente entre las 7:30 p.m. y 8:30 p.m. ET.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO