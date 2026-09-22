México lleva su industria audiovisual a Madrid

Los sueños que compartimos es un caso de éxito del Foro de Coproducción y Financiación.

México llega a Madrid como País en Foco de Iberseries Platino Industria 2026, que se lleva a cabo del 29 de septiembre al 02 de octubre con más de 120 profesionales acreditados, la segunda delegación más numerosa del encuentro, y lo hace en un momento marcado por nuevos incentivos, cambios legales y una creciente actividad de producción. La apuesta no sólo consiste en mostrar talento, sino en buscar proyectos, inversión y alianzas para la industria nacional.

“Este año México fue elegido para ser País en Foco y, gracias a esta oportunidad, se organizaron actividades para dar más luz al país y enfocarlo más a nivel de producción”, explicó Rose Peral, coordinadora de México en el encuentro por EGEDA.

El Dato: En 2025, la Ciudad de México registró más de mil 300 proyectos audiovisuales y una inversión directa superior a 533 millones de dólares.

La agenda nacional incluye el espacio institucional en Plaza Matadero, una conferencia llamada Producir en México está chingón: nuevas condiciones para competir, sesiones de networking y matchmaking, además de una función especial de Amores perros.

Para Mónica Lozano, CEO de Alebrije Cine y Video, el valor del encuentro está en la posibilidad de establecer contacto directo con quienes pueden convertir un proyecto en una producción. “Iberseries es una gran oportunidad para que tanto productores independientes como creadores conozcan de la conversación, de los retos y desafíos de la industria, pero también tengan el contacto directo con quienes toman las decisiones”, afirmó.

También puso sobre la mesa el momento que vive México. “Me siento muy afortunada de ser invitada y participar en esta ocasión, sobre todo cuando más de 200 profesionales de México estarán acudiendo”, dijo ayer en conferencia de prensa.

La delegación 2026 es de más de 120 profesionales acreditados; los 200 mencionados corresponden a los invitados para la sesión de networking.

Guillermo Saldaña Puente, director general de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, destacó el peso de la capital en el mapa audiovisual nacional. “Concentramos alrededor del 85 por ciento de la producción audiovisual del país”, afirmó.

El funcionario explicó que la presencia en Madrid también tiene un objetivo concreto: atraer proyectos. “Es muy importante para nosotros ir a un mercado tan importante y seguir compartiendo estas cifras porque ponen en relevancia el lugar estratégico al que pertenece México, audiovisualmente hablando”, sostuvo.

Añadió que para el Gobierno capitalino el crecimiento de la actividad debe traducirse en empleo e inversión. “Nos interesa mucho que se generen más puestos de trabajo, atraer mayor inversión a la ciudad y que tengamos que duplicar el poder de producción dentro de las 16 alcaldías”, señaló.

El escenario nacional suma nuevas herramientas. En febrero de 2026 se publicó el decreto que creó el Estímulo Fiscal a la Producción Cinematográfica y Audiovisual, Efica, mientras que en mayo entró en vigor la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual. El estímulo contempla un crédito fiscal de hasta 30 por ciento del costo de una producción realizada en México, con un límite de 40 mdp por proyecto.

La conversación también llegó a uno de los temas que más están transformando al sector: la IA. Los participantes coincidieron en que puede servir para optimizar procesos, especialmente durante el desarrollo y la preproducción, pero no necesariamente para desplazar al talento.

“Más que para sustituir o desplazar, lo veo como una gran herramienta para eficientar procesos”, se planteó durante la conferencia, al señalar que las herramientas permiten visualizar escenarios, probar alternativas y llegar al rodaje con una planeación más precisa.

En 2025, México llevó 38 proyectos a diferentes sesiones de pitch: 14 en las sesiones de Plataformas y Productoras, 24 en coproducción con otros países, además de proyectos nacionaes seleccionados en el Foro de Coproducción y Financiación y el Taller de Showrunners. Participaron plataformas y compañías como Amazon Studios México y Warner Bros. Discovery.