Tierra de Amor y Coraje: ¿Quién es quién en el reparto de hombres y mujeres?

Este lunes 5 de octubre se estrenó la nueva novela de Las Estrellas Tierra de Amor y Coraje, protagonizada por Sofía Castro, Emmanuel Palomares, Brandon Peniche y Emilio Osorio. Ahora te compartimos quién es quién en la esperada serie.

Reparto de Tierra de Amor y Coraje

Sofía Castro es Clara

Una joven inteligente, noble y audaz en los negocios. Sin embargo tiene un punto debil: Rogelio, su padre, a quien ama y quiere que esté bien y orgulloso de ella. Todo se complica cuando se enamora de la familia enemiga.

Emmanuel Palomares es Juan Coraje

Es el hijo mayor de los Coraje, un hombre de caracter fuerte y principios firme, por lo que creció sintiendo que tenía la responsabilidad de cuidar a sus hermanos y de seguir los pasos de su padre.

Brandon Peniche es Jerónimo Coraje

Jerónimo es un hombre al que siempre le ha gustado estar rodeado de mujeres... Su idea del futuro es irse a una gran ciudad, aunque en el fondo disfruta entrenar caballos en el rancho, tal como su padre le enseñó desde niño.

Emilio Osorio es Lalo

Un joven de personalidad noble que ve a su hermano Juan como un ejemplo, mientras que con Jerónimo mantienen una relación complicada. Busca, gracias a su carrera profesional, apoyar al rancho de su familia.

Sergio Goyri es Rogelio

Es padre de ‘Clara’, de carácter autoritario y uno de los hombres más importantes de la región. Vive obsesionado con los Coraje, sus vecinos.

Este es el resto del elenco de Tierra de Amor y Coraje:

Iván Arana es Falcón

Mar Contreras es Estrella

Dalilah Polanco es Jovita

Arturo Peniche es Manuel

Natalia Esperón es Patricia

Patricia Navidad es Roxie

Eugenio Cobo es Rafael

Claudia Zepeda es Lina

Moisés Arizmendi es Paco

Arantza Ruiz es Jacky

Federico Ayos es Jim

Mar Bonnelly es Adela

Minnie West es Daniela

Claudia Bouza es Paula

Daniela Martínez es Rita

Arena Ibarra es Debbie

Mario Loria es Sheriff Franck

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