La Academia: Lolita Cortés y Alexander Acha tienen tremenda pelea: "Este show no se trata de ti" (VIDEO)

En el concierto de La Academia de este sábado se vivió un momento muy tenso porque Lolita Cortés y Alexander Acha tuvieron una fuerte pelea en el programa.

Así fue la pelea entre Lolita Cortés y Alexander Acha en La Academia

Todo sucedió porque Lolita Cortés emitió su mordaz crítica para los alumnos Cesia y Andrés, pues aseguró que lo hicieron muy mal. Sin embargo, Alexander Acha, director de La Academia, salió a defender a los alumnos y le pidió a la juez que no solo se centre en las cosas negativas que hacen los alumnos en sus presentaciones, sino que también destaque los avances de los académicos.

"No estoy de acuerdo con la expectativa irreal que están poniendo. Estos alumnos están empezando y hay un avance y un crecimiento. Tú estás pidiendo que lo hagan perfecto al segundo show y eso es imposible, no se puede, tu lo sabes perfectamente. Dejé la de hacer show y díganles lo que sí están haciendo bien", dijo Alexander Acha, director de La Academia.

Pelea de Alexander Acha Vs Lolita Cortés #SábadoDeAcademia



PARTE 2 pic.twitter.com/6bltljiQir — La Comadrita (@LaComadritaOf2) June 19, 2022

Por supuesto que Lolita Cortés no se quedó callada y le respondió a Alexander que los alumnos cantaron tres minutos de canción y que tuvieron siete días de la semana para prepararse mejor, incluso dijo que ella puede montar un musical con dos ensayos generales.

"Usted con siete días con 24 horas no pueden montar una canción de tres minutos ¿Le parece que no se puede? Por favor. Con los años de experiencia que tengo, matemáticamente, claro que se puede. Cesia no cantó mejor que la semana pasada, se estaba ahogando y el señor (Andrés) dijimos que imitaba y ni siquiera se movió y cuando se movió lo hizo horrible", señaló Lolita Cortés en La Academia.

"Cuidado, porque yo me voy a ir encima yo puedo montar un musical con dos ensayos generales", advirtió la Juez de Hierro.

Alexander Acha, director de La Academia, se lanzó contra la juez y le dijo: "este show no se trata de ti, Lolita, se trata de los alumnos".

Finalmente, Alexander Acha se disculpó con Lolita Cortés y dijo que solo siente respeto y admiración por ella y que "es una tigresa".