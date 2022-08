La Academia: Lolita Cortés exhibe a Chacho Gaytán por "destrozar" tema de José José: "Hizo una marranada" (VIDEO)

Lolita Cortés ha demostrado que no tiene miedo de exhibir a cualquier persona que está en La Academia, en esta ocasión se lanzó contra la producción y Chacho Gaytán, famoso por haber participado en el grupo Sentidos Opuestos.

Se reveló que Chacho Gaytán es quien está detrás de los arreglos musicales de las canciones que interpretan los alumnos de La Academia.

Lolita Cortés se lanza contra Chacho Gaytán en La Academia

Todo sucedió porque a Lolita Cortés no le gustó el arreglo del final de la canción de “Lo que no fue no será”, éxito de José José, que interpretó Nelson. Para la crítica de La Academia el final fue un “desastre”, pero aclaró que no fue culpa del académico, sino de quien hizo el arreglo musical de la canción.

“¿Fue la mejor pista que pudieron agarrar con ese final tan horrendo? ¿Ustedes hicieron ese final? ¿O es pista o ustedes la produjeron? Una canción tan grande no puede acabar, y disculpen la expresión, tan pedorramente como acabó la pista”, dijo Lolita Cortés.

La crítica de La Academia pidió el nombre de la persona que hizo la pista musical de Nelson para exponerlo delante del público.

“Pido el nombre de la persona que hizo esa marranada con esa canción, porque el niño la cantó y alcanzó todas las notas. Esa porquería de final no es culpa de él”, advirtió Lolita Cortés de La Academia.

Lolita Cortés no se tentó el corazón con sus palabras y se lanzó contra Chcho Gaytán y Jorge Romano.

Quiero decirle señor Chacho Gaytán y Jorge Romano: qué lástima que sus nombres estén en este tipo de arreglos musicales y que ustedes sean capaces de destrozar un tema como este Lolita Cortés de La Academia

Alexander Acha defiende a Chacho Gaytán de Lolita Cortés en La Academia

Alexander Acha, director de La Academia, no estuvo de acuerdo con la severa crítica de Lolita Cortés y defendió a Chacho Gaytán y a Jorge Romano, incluso pidió un aplaudo para los dos músicos para enaltecer su labor como productores musicales de La Academia.