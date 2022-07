La Academia: Lolita Cortés y Alexander Acha se vuelven a pelear: "Póngase los pantalones" (VIDEO)

Lolita Cortés y Alexander Acha volvieron a tener una acalorada pelea en pleno programa de La Academia, luego de que la crítica destrozara las presentaciones de Cesia y Eduardo.

Todo comenzó porque Lolita Cortés señaló que Cesia, quien interpretó música regional mexicana, no sintió la canción de “Acá entre nos”. La juez le explicó a la alumna de La Academia que en este género musical se “tiene que sentir el dolor”.

Por otra parte, Lolita Cortés dijo que Eduardo hizo lo mismo de siempre, ya que interpretó música regional, además la crítica de La Academia culpó a los maestros del programa del bajo desempeño de los estudiantes.

Así fue la tremenda pelea entre Alexander Acha y Lolita Cortés de La Academia

Después de las mordaces críticas de Lolita Cortés, Alexander Acha, director de La Academia, pidió la palabra y dijo que la juez era muy grosera y que no le parecía que cada que se burlara del equipo académico del programa.

“No entiendo cómo funciona la crítica contigo ¿Cuándo lo hacen bien somos gente que sí sabemos lo que hacemos que tiene un valor aquí y cuando lo hacen mal no merecemos que ni nos menciones y nos pelusees así. Yo te quisiera pedir con mucha educación que te ahorres tus palabras de ‘estúpida idea’. No quiero te burles de este equipo docente”, dijo Alexander Acha.

Por su parte, Lolita Cortés se lanzó contra Alexander y le señaló que la culpa era de los maestros que los alumnos no lo hicieran bien. El director de La Academia no se quedó nada guardado y le reclamó a la juez por decir que el voto de silencio que le impusieron a Santiago era estúpido: “¿Lo que no entiendes es estúpido?”.

Lolita Cortés también se le fue con todo a Alexnder y le dijo que su argumento lo hacía para justificar a los maestros de La Academia: “Lo que esta noche pasó con ellos dos (Cesia y Eduardo) es culpa de ustedes completamente. Déjese de niñerías y póngase los pantalones y sea un director. Usted se está justificando”, arremetió Lolita Cortés.