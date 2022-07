La Academia: Rubí imita a Lolita Cortés y es igualita a ella: "Le sale natural" (VIDEO)

Los participantes de La Academia imitaron a los críticos del programa y Rubí fue la que se llevó los aplausos con su interpretación de Lolita Cortés.

Los académicos recibieron la visita del comediante Mau Nieto, quien llegó para hacer una actividad con los chicos y enseñarle a los alumnos a "reírse de la vida" y afrontar los problemas de la mejor manera.

La actividad consistía en que los académicos tenían que jugar a La Academia, cada quien tendría un rol en el juego, algunos interpretarían a los críticos y otros a sus compañeros.

En la dinámica a Rubí le tocó interpretar a Lolita Cortés y dejó a todos sus compañeros de La Academia sorprendidos por la forma en que mostró su personaje de la juez del programa.

Así imitó Rubí a Lolita Cortés de La Academia

Rubí, en su papel de Lolita Cortés de La Academia, criticó a su compañera Mar y esto fue lo que dijo: "Me conmoviste mucho, vieja. Te veo como la futura estrella del regional mexicano... Me gustó mucho su interpretación, su expresión en su rostro, vas a llegar a ser alguien grande, vieja, me gustó mucho. Felicidades", dijo Rubí mientras dejaba a todos atónitos.

En otro momento Rubí calificó a su compañero Andrés, quien a su vez le tocó interpretar a Isabela.

"Es decepcionante, ni siquiera la niña se puede parar bien. Es lamentable, creo que en La Academia deberían aprender a caminar bien primero, porque mira tú postura, párate bien, por favor. Gracias. Ahora, la voz, estabas sufriendo, ¿verdad que sí, Isabela? porque realmente no dabas una y déjame decirte que al igual que Nelson eres la peor de la noche, lo peor, Isabela", dijo Rubí.

Rubí de La Academia sorprendió con su actuación que los usuarios de internet aplaudieron su interpretación y señalaron que la joven debería de dedicarse mejor a la actuación, pues su papel de Lolita Cortés le salió natural.

“Rubí para actriz”, “Le sale bien la actuación y tiene buen manejo de actitud”, “Es súper buena actriz le sale natural”, fueron algunos de los comentarios.