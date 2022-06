La Academia: Rubí ya no aguanta la presión y se quiere salir: "No avanzo" (VIDEO)

Rubí, la quinceañera viral de La Academia, confesó que ya no se siente cómoda en el programa y aseguró que quería abandonar el reality show.

Todo sucedió durante la revisión del concierto de La Academia, Alexander Acha y los maestros de la escuela vieron la presentación de Rubí del domingo para evaluar los aciertos y errores.

El director de La Academia le dijo a Rubí que en cuestión vocal su interpretación había sido un fracaso y le preguntó que si sentía que no podía continuar en el show.

Rubí dijo que ya no se sentía cómoda porque no avanzaba y porque constantemente escucha que le dicen que no tiene talento.

“Para ser honesta no me siento ya cómoda porque no avanzo y ya me lo han dicho muchas veces, no lo tengo, entonces no sé que estoy haciendo aquí”, dijo Rubí entre lágrimas.

Rubí asegura que no se va a dar por vencida en La Academia

Alexander Acha convenció a Rubí de que no se fuera, dijo que ella se juzga muy duro y le pidió que enfrente sus problemas en La Academia.

Finalmente, incitó Rubí a que tuviera más fuerza y la joven aseguró que no se iba a rendir como agradecimiento al público que ha votado por ella en las últimas semanas.