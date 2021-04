Acapulco Shore: asaltan a Fernando Lozada y le navajean el rostro (FOTO)

Fernando Lozada, exintegrante de “Acapulco Shore”, compartió que hace unos días fue asaltado y que, durante el atraco, un delincuente le hirió el rostro con una navaja.

Fue a través de su Instagram que el exShore dio a conocer lo acontecido; señaló que tres sujetos armados lo interceptaron, golpearon y que uno de ellos le hirió el rostro.

Fernando Lozada Instagram

“Apenas me asaltaron y me pusieron una ma***. Me clavaron una navaja aquí (señalando el mentón), me pegaron como niños de 4 años, pero el navajazo si me lo lleve y la garganta porque me ahorcaron”, dijo en sus historias de Instagram.

¿Son graves las heridas de Fernando?

El exShore compartió imágenes de cómo quedó su rostro tras el asalto; en ellas se puede apreciar moretones en su frente, marcas en el cuello y una herida en la nariz. Le tuvieron que aplicar 22 puntadas.

Fernando Lozada Instagram

“Estoy bien, sólo fue las puntadas, los moretones de la cara, una mordida en la espalda”, detalló al respecto.

Sin embargo, Fernando aseguró que sí tuvo que ser ingresado de emergencia al hospital, “me reconstruyeron el músculo y todo quedó bien”.