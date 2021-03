Acapulco Shore: Talía revela que su exnovio la golpeaba con duras FOTOS

Talia Eisset, de “Acapulco Shore”, rompió el silencio y reveló que su exnovio la golpeaba, dejándole marcas impactantes en el cuerpo.

Así lo confesó en el programa “Mimí Contigo”, espacio al que llevó las fotos que muestran las agresiones físicas que sufrió.

“(Él) era machista, misógino. Tenía un problema con las mujeres; las reprimía demasiado, que no te puedes vestir así, trabajar aquí, que no puedes hacer esto, yo era una persona a la que amaba mucho, lo quise ayudar muchas veces, pero siempre recibía insultos. Llegamos a los golpes también”, relató.

Talía Instagram

Aunque Talía no reveló el nombre de su expareja y agreso, sí dijo que se trata de un cantante y que lo conoció durante una entrevista.

“Él me había visto antes por televisión pero lo conocí en una entrevista de radio porque él también canta. Empezamos a salir y de ahí se formó una relación. En las primeras salidas era muy callado, tímido, se comportaba bien, lo veía y cada día me gustaba más. Era muy inhibido con la gente hasta que comenzaron los problemas”, narró.

Talía Instagram

Así inició el infierno de Talía

La también DJ señaló que los problemas con su expareja iniciaron cuando él recayó en las drogas: “tenía problemas por ingerir estupefacientes. Yo lo conocí cuando estaba rehabilitado”

“Al principio era normal pero después se volvió una locura porque ya era muy agresivo, me insultaba, me decía muchas cosas acerca de si salía en un programa o cómo me vestía o cómo salía en mis fotos de Instagram”, agregó.

Talía Instagram

Talía compartió que la primera agresión física que sufrió ocurrió en un hotel: “yo me salí, me eché a correr para tomar un taxi pero llegó por atrás y me detuvo, me aventó contra el piso y me lastimó las costillas. No me fui, me quedé con él otro día. Me convenció, me pidió perdón”, dijo.

“Me golpeaba. Empezó con cosas normales, no te voy a decir que no le hice nada, yo también me defendí, pero no es lo mismo la fuerza de una mujer contra un hombre. Me pegaba en el cuerpo, nunca me llegó a golpear en la cara, pero hubo un momento en donde fue muy fuerte. Cuando se las enseñé de ‘mira cómo me dejaste’, me dijo que era maquillaje, que yo me las había pintado”, abundó entre lágrimas.

Una de las lesiones que su exnovio le causó a Talía Captura

Asimismo, la participante de “Acapulco Shore” apunto que no pidió ayuda porque sus mejores amigos la “regañaban demasiado”.

“Había una persona de ‘Acapulco Shore’ con la que siempre hablaba y que me decía que ya me fuera de ahí, pero me daba pena contarlo, porque todos saben que era muy fuerte, y todos iban a pensar que era muy tonta”, expresó.

Otro de los golpes que sufrió Talía Instagram

Finalmente, dijo que aún no sabe si hacer una denuncia formal contra su exnovio.

“No sé si haga una denuncia, no sé qué hacer, pero yo solo quería demostrarle al mundo, también recibo acosos de sus fans, me humillan, me comparan, me atacan, solo quería decir quién es, por qué lo dejé, qué hizo. Lo dejé porque me golpeaba, me maltrataba psicológicamente y quería que la gente supiera quién es él”, finalizó.