¿Por qué el actor Jonathan Islas, el ex de Fabiola Campomanes, acabó cantando en el metro?

Jonathan Islas se alejó de los reflectores y de la actuación hace algunos años cuando tuvo su polémica con su ex pareja Fabiola Campomanes; ahora el ex villano de las telenovelas fue captado cantando en el Metro de la CDMX ¿por problemas económicos?

Cabe recordar que fue en 2019 cuando Jonathan Islas se separó de Fabiola Campomanes, quien lo denunció por violencia. Según ella, el actor llegó a una fiesta borracho y la golpeó frente a su hija.

“Yo mantenía una relación sentimental con Jonathan Islas y el día de ayer decidí terminar, después fui a una fiesta a la que él no fue invitado y Jonathan en estado de ebriedad lo primero que hizo fue agredirme. Me dio miedo que me fuera a golpear, mi hija estaba en su cuarto, me da vergüenza esta situación que estoy viviendo”, dijo Campomanes al respecto.

Lo último que se supo del chisme fue que en el 2022, Islas le pagó Fabiola una compensación económica: “Yo fui quien decidió pagar lo que pedían, por mi paz. Nadie me obligó. Yo fui quien ofreció calmar la bronca porque (los abogados de Fabiola) nunca presentaron nada… nunca hubo nada de nada. Lo pagué fue para calmar las cosas… y lo que le pagué a ella no es nada que no pueda ganar”, dijo entonces.

Ahora, Jonathan Islas ha sido captado cantando en el Metro de la CDMX, no por problemas de dinero, sino porque ahora se dedica a la música y tiene su banda de rock llamada Marion.

El mismo actor fue el que se captó cantando en el Metro, pues suele presumir en sus redes los toquines que él y sus panas hacen en las diversas estaciones del transporte.

En entrevista con la revista TV Notas, Jonathan Islas explicó que es el productor y vocalista de la banda, además está por lanzar su tercer sencillo.

El actor reconoció tener nervios por cantar en el Metro y que lo abuchearan; pero afirmó que sus años en la farándula lo prepararon para lo peor que le pueda pasar.

“Es algo nuevo, pero hay que tener pantalones para aventarte al público. Por eso hice una gira en varias estaciones del Metro de la Ciudad de México: Tacubaya, Cuatro Caminos, Chabacano, por donde pasa la gente y mi intención era hacerlos cantar y que se desconectaran un poco de su vida cotidiana. Sí me daba miedo que me abuchearan, pero llevo 22 años de carrera y tengo tablas. Para mí no hay imposibles, yo le chingo hasta que lo logro”, remarcó Jonathan Islas.